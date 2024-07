Diesen Action-Geheimtipp haben 2024 zu viele Menschen verpasst: Sichert euch das Rache-Inferno (für John Wick-Fans) in bester 4K-Qualität

Monkey Man ist eine echte Empfehlung für John Wick-Fans, bietet aber noch mehr und ging im Kino etwas unter. Jetzt erscheint der Action-Thriller auf Disc fürs Heimkino.

Berühmt geworden durch Slumdog Millionär hat Schauspieler Dev Patel in diesem Jahr mit sich selbst in der Hauptrolle sein Regie-Debüt Monkey Man abgeliefert. Entstanden ist dabei eine Mischung aus Charakterdrama, Mythologie sowie Racheinferno im Stil von John Wick, mit noch einigen weiteren Anleihen. Jetzt kommt der eher wenig beachtete Action-Geheimtipp ins Heimkino und ihr könnt ihn euch in 4K Ultra-HD *, auf normaler Blu-ray * sowie auf DVD * mit allerlei Bonusmaterial bei Amazon sichern.

Darum geht es in Monkey Man

Nach einem schrecklichen Massaker aus seinem Heimatdorf vertrieben und einem Leben als Waise auf den Straßen von Yatana, verdingt sich Kid (Dev Patel) mittlerweile seinen Lebensunterhalt in einem illegalen Kampfclub. Hinter einer Affen-Maske verborgen begibt er sich Nacht für Nacht in brutale Duelle.

Mit seinen wachsenden Fähigkeiten steigert sich nach Jahren der Geduld und des Wartens auch sein Verlangen nach Rache und er macht sich auf die Suche nach der korrupten Machtelite, die für sein Kindheitstrauma verantwortlich ist. So beginnt sein blutiger Rachefeldzug an den Männern, die ihm alles genommen haben.

So gut ist Monkey Man

Der während der Dreharbeiten sogar von ignorierten Verletzungen geprägte Film hat in der Moviepilot-Community eine solide Wertung mit durchschnittlich 6,4 von 10 Punkten erhalten. Die FILMSTARTS-Kritik ging mit starken 4 von 5 Sternen in der Wertung sogar noch weiter und bezeichnete Monkey Man als Action, die fürs Kino gemacht ist und dank Vermittlung von Jordan Peele den Sprung auf die große Leinwand glücklicherweise auch geschafft habe.



Doch der Film bietet mehr als brachiale Kämpfe: In Dev Patels kraftvollem und stark inszenierten Rache-Actioner schwingt demnach auch immer ein Plädoyer für Akzeptanz und eine offene Gesellschaft mit, was allein schon dafür sorgt, dass Monkey Man nicht einfach nur ein John Wick-Abkömmling mit einem anderen Schauplatz ist.

