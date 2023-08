"Dieser kleine Dämon": Joaquin Phoenix bekam Hauptrolle in gewaltigem Kriegsfilm erst, nachdem Ridley Scott ihn in diesem Psycho-Thriller gesehen hat

Ridley Scott arbeitete schon bei Gladiator mit Joaquin Phoenix zusammen, aber das war nicht der Film, der den Schauspieler für sein neues Historienepos empfahl.

In Ridley Scotts neuer Großproduktion Napoleon schlüpft Joaquin Phoenix in die Rolle des Feldherrn, Konsuls und Kaisers. Aber warum eigentlich er? Gladiator ist jedenfalls nicht der (einzige) Grund, wie Scott in einem neuen Bericht verrät. Ein anderer Film überzeugte ihn davon, dass Phoenix der richtige für den Job ist.

Joaquin Phoenix' Oscar-Darbietung überzeugte Ridley Scott

Ridley Scott wurde für eine Cover-Story von Empire interviewt und erklärte, warum er Joaquin Phoenix für die Rolle des Napoleon Bonaparte besetzt hat. Seine Entscheidung fiel, als er Joker sah, den düsteren DC-Psychothriller über den Clown Prince of Crime. Phoenix gewann dafür später den Oscar. Ridley Scott beschreibt den Moment der Casting-Erkenntnis so:

Ich starre Joaquin an und denke: 'Dieser kleine Dämon ist Napoleon Bonaparte'. Er sieht auch so aus.

Warner Bros. Apple TV+

Joaquin Phoenix beschreibt die Sehnsucht nach einer erneuten Zusammenarbeit mit Ridley Scott, 23 Jahre nach Gladiator, bei Empire :

Die Wahrheit ist, dass es einfach eine sehr nostalgische Vorstellung war, wieder mit Ridley zu arbeiten. Ich hatte so eine unglaubliche Erfahrung mit Ridley bei Gladiator, und ich war noch so jung. Es war meine erste große Produktion. Ich habe mich wirklich danach gesehnt, diese Erfahrung noch einmal zu machen [...].

Phoenix tritt nicht nur in große historische Fußstapfen. In den letzten knapp 100 Jahren haben sich einige Schauspieler auf beiden Seiten des Atlantiks an der Rolle versucht, darunter Albert Dieudonné (Napoleon), Charles Boyer (Maria Walewska), Marlon Brando (Desirée), Vladislav Strzhelchik (Krieg und Frieden) Rod Steiger (Waterloo) und Daniel Auteuil (N - Napoléon).

Mehr über den Film: Joker-Star Joaquin Phoenix stürzte vor seinem gewaltigen Kriegsfilm in die Krise

Napoleon kommt im November ins Kino

Ausgehend vom Trailer wird Napoleon mindestens fünf größere Schlachten aus dem Leben des französischen Herrschers zeigen. Scott interessiert sich aber nicht nur für das Kriegstreiben, sondern für die Beziehung von Napoleon zu seiner ersten Frau Josephine de Beauharnais. Die offizielle Synopsis lautet:

Ein persönlicher Einblick in das Leben und den schnellen Aufstieg des französischen Heerführers zum Kaiser. Die Geschichte wird mit Blick auf die ungesunde, instabile Beziehung von Napoleon zu seiner Frau und einzigen wahren Liebe Josephine erzählt. Der Film fängt Napoleons berühmte Schlachten, seinen unerbittlichen Ehrgeiz und seinen erstaunlichen strategischen Verstand als außergewöhnlicher militärischer Führer und Kriegsvisionär ein.

Josephine wird von Vanessa Kirby (Mission: Impossible 7 - Dead Reckoning Teil Eins) gespielt. David Scarpa (Alles Geld der Welt) schrieb das Drehbuch.

Napoleon wurde für den Streaming-Dienst Apple TV+ produziert, erhält aber ähnlich wie Martin Scorseses kommender Film Killers of the Flower Moon einen deutschen Kinostart. Am 23. November ist es so weit.