Dieser The Rookie-Star wollte eigentlich Arzt werden – und der Plan ging indirekt sogar auf

Wie sich herausstellte, hatte eines der bekanntesten Gesichter aus The Rookie ursprünglich ganz andere Pläne – und konnte vor der Kamera ironischerweise einen Teil davon ausleben.

Ein Star aus The Rookie hatte ursprünglich ganz andere Berufspläne, als Schauspieler zu werden. Dabei handelt es sich um keinen anderen als Eric Winter, den Fans der Cop-Serie als sarkastischen Sergeant Tim Bradford kennen.

Eric Winter hatte einmal ganz andere Pläne – die ihn vor der Kamera einholten

Wie die Seite Hello 2023 berichtete, gab der Rookie-Star im Interview mit Assignment X zu Protokoll, dass sein Weg ursprünglich in eine ganz andere Richtung gehen sollte. So machte er einen Abschluss in Psychologie an der University of California:

Ich hatte noch keine Szene als Arzt in Aktion, aber ich habe in der Vergangenheit Ärzte gespielt und war eigentlich ein angehender Arzt, als ich aufgewachsen bin, ich habe Medizin studiert, also habe ich viel gelernt und viel von den Wissenschaften, die dahinter stecken, mitbekommen, also ist es etwas, das mich anzieht.

Eric Winter landete aber nicht in einem Krankenhaus, sondern vor der Kamera. Das Schicksal wollte es jedoch, dass er weit mehr als nur ein Mal für die Rolle eines Arztes gecastet wurde: Beispielsweise in den Serien Rosewood, The Good Doctor und Witches of East End.

Für The Rookie-Fans war Eric Winters Entscheidung ein Gewinn

Eric Winter selbst nimmt es gelassen hin, dass sich sein ursprünglicher Karrierewunsch in gewisser Weise durch seine Rollen erfüllt hat:

Ja. Das habe ich zu oft gemacht, jetzt nehmen sie mich nicht mehr ernst. Als ich den Film Die nackte Wahrheit drehte, war ich auch ein Arzt in diesem Film mit Katherine Heigl und Gerry Butler. Ich hatte ein paar schöne Momente, in denen ich ein Arzt war.

Auf diese Weise hat sich Eric Winters ursprünglicher Berufswunsch - wenn auch anders als erwartet – auf dem Bildschirm in gewisser Hinsicht erfüllt.

Fans von The Rookie dürften wiederum froh sein, das der Schauspieler ab 2018 in einer gewissen Polizeistation in Los Angeles gelandet ist. Hier treibt er als Sergeant Bradford seine Kollegin Officer Lucy Chen (Melissa O'Neil) mit einer gekonnten Mischung aus trockenem Humor und stoischer Dickköpfigkeit regelmäßig in den Wahnsinn – und wird dafür von Fans geliebt.