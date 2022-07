Dieses bildgewaltige Epos wird größer als die Herr der Ringe-Serie: Trailer zum Fantasy-Highlight des Jahres

Fantasy-Fans können sich dieses Jahr auf ein absolut grandioses Epos freuen. Es stellt im ersten deutschen Trailer auch die Herr der Ringe-Serie in den Schatten.

Fantasy-Fans können sich dieses Jahr nicht beklagen. Immerhin soll mit Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht eines der größten Franchises des Genres fortgesetzt werden. Die gewaltigste Wucht erhoffen wir uns aber von einem anderen Abenteuer. Das bildgewaltige Epos Three Thousand Years Of Longing zeigt im ersten deutschen Trailer schon, wie einzigartig und mitreißend es werden kann.

Schaut euch hier den deutschen Trailer zu Three Thousand Years Of Longing an:

Trailer zum großen Fantasy-Kracher 2022 lässt Herr der Ringe-Serie klein aussehen

Für den ausladenden Titel des Films beginnt der Film von Ausnahme-Regisseur George Miller (Mad Max: Fury Road) fast bescheiden. Er dreht sich um Alithea (Tilda Swinton), die ihr Leben den Mythen und Erzählungen gewidmet hat. Durch Zufall macht sich dabei Bekanntschaft mit einem Dschinn (Idris Elba), der ihr aus seinem Jahrtausende währenden Dasein erzählt. Und am Ende Alithea einen Wunsch erfüllen möchte.

Der Film wirkt dabei so haltlos, bunt und größenwahnsinnig, wie es Fans von George Miller gewöhnt sind. Wir konnten den Film bereits beim Filmfestival in Cannes sehen und halten ihn für ein absolutes Fantasy-Meisterwerk. Aber Fans sollten sich gut vorbereiten. Ihnen blüht eine packende emotionale Achterbahnfahrt.

Wann kommt Three Thousand Years Of Longing von George Miller ins Kino?

Bis die Fantasy-Community das große Abenteuer auch im Kino bestaunen kann, wird nicht mehr viel Zeit vergehen. Three Thousand Years Of Longing soll am 1. September 2022 ins Kino kommen.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt

