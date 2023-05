Disney+-Alarm: In wenigen Tagen erscheinen 3 der besten Filme aller Zeiten und der Zeitpunkt könnte nicht besser sein

Vor dem Kinostart von Indiana Jones 5 nimmt Disney+ alle vier bisherigen Teile mit Harrison Ford ins Streaming-Angebot auf. Freut euch auf acht Stunden der besten Blockbuster-Unterhaltung.

Ende Juni startet mit Indiana Jones und das Rad des Schicksals endlich die lang ersehnte Fortsetzung von Harrison Fords Kult-Reihe in den Kinos. Wer sich bis dahin nochmal darauf einstimmen will, kann die bisherigen Teile von Blockbuster-Meister Steven Spielberg schon bald gratis im Abo streamen. Disney+ nimmt die Indiana Jones-Reihe in wenigen Tagen ins Angebot auf.

Alle Indiana Jones-Filme erscheinen vor Teil 5 bei Disney+

In einer Pressemitteilung kündigte Disney offiziell an, dass alle bisherigen Indiana Jones-Filme vor dem Kinostart von Teil 5 ab dem 31. Mai 2023 bei Disney+ im Streaming-Abo verfügbar sind. Dazu gehören:

Mit der Reihe schuf Spielberg überragende Blockbuster-Unterhaltung, die kurzweilige Action, geniale Set-Pieces, Humor und Harrison Ford in seiner absoluten Paraderolle vereint. Die ersten drei Teile gelten in der Kinogeschichte als Meisterwerke. Hier kommt ihr zum Disney+-Abo *.

Wann kommt Indiana Jones 5 in die Kinos und worum geht es?

Ab dem 29. Juni 2023 läuft Indiana Jones und das Rad des Schicksals bei uns im Kino. In der heiß erwarteten Fortsetzung muss Indy im Jahr 1969 gegen den ehemaligen Nazi-Offizier Jürgen Voller (Mads Mikkelsen) um ein mächtiges Artefakt kämpfen, das Zeitreisen ermöglichen soll. Unterstützung bekommt er diesmal von seiner Patentochter Helena (Phoebe Waller-Bridge).

