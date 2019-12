Disney dominiert: So viele Kino-Milliardäre wie 2019 gab's noch nie

Chefredakteurin von Moviepilot, sozialisiert von Gerippchen Unsterblich, David Lynch und Kirk aus Stars Hollow. Einziges Redaktionsmitglied, welches Mathe mag. Wertet deshalb am liebsten Daten aus.

Milliardäre an den Kinokassen sind immer noch eine Ausnahme. Allerdings sind es 2019 so viele wie noch nie. Das Disney-Studio ist dabei das erfolgreichste.

Es deutete sich bereits im Sommer an: Das Kinojahr 2019 wird eines der erfolgreichsten in der Geschichte des Films. Bis dato gibt es nämlich bereits 8 Milliardäre an den weltweiten Kinokassen und mit Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers ist ein weiterer in Aussicht. Derart viele Filme, die die 1-Milliarde-Hürde übersprungen haben, gab's noch nie.

Dafür bleiben wir euch den Beweis nicht schuldig. Wie ihr in der unteren Grafik sehen könnt, wurde das erste Mal 1993 von einem Kino-Milliardär gesprochen. Es war Jurassic Park von Steven Spielberg. Der Blockbuster setzte nicht nur neue Maßstäbe im Bereich der Spezialeffekte und Computertechnologie, sondern auch an den Kinokassen. Lange Zeit war er ziemlich einsam an der Box Office-Spitze. Das änderte sich erst 1997.

Anzahl der Kinofilme mit Milliarden-Einspiel pro Jahr:

Danach stellte sich eine Art Regelmäßigkeit bei den Box Office-Milliardären ein. Eine deutliche Steigerung gab es ab Mitte der 2010er Jahre. 3D- und Längen-Zuschläge waren unter anderem ausschlaggebend. In den letzten drei Jahren kamen so jeweils 5 Kino-Milliardäre an den weltweiten Kinokassen zustande.

Das Kinojahr 2019: 6 der 8 Milliardäre sind Disney-Filme

Das hat sich in diesem Kinojahr nochmals enorm gesteigert. Bei den 8 Milliardären handelt es sich mit Stand des 16. Dezember 2019 um folgende Filme:



Dabei fällt auf, dass außer Joker (Warner Bros.) und Spider-Man (Sony Pictures) alle anderen Filme aus dem Hause Disney kommen. Dabei hat das Studio selbst nur 10 Filme in diesem Jahr in die Kinos gebracht, Star Wars 9 bereits mitgerechnet. Nur die Dokumentation Penguins, das Sequel Maleficent 2: Mächte der Finsternis sowie die Neuauflage von Dumbo kamen nicht an die Milliarden-Dimension heran.

So positiv die Bilanz für Disney ausfallen mag, richtig glücklich dürften die Zahlen außer den Aktionären des Studios niemand machen. Zum einen wird die Monopolstellung und enorme Konzentration des Marktes durch Disney deutlich. Zum anderen scheint der Konzern nur noch auf das Milliarden-Ergebnis zu optimieren, das heißt Filme mit weniger Potential werden gar nicht erst gedreht.

Wir hoffen für 2020, dass andere Studios dieser Strategie Vielfalt entgegensetzen und dass Zuschauer auch jenseits von Disney Filme finden, für die der Kauf einer Kinokarte lohnt.

Was sagt ihr zur Entwicklung der Box Office-Milliardäre? Habt ihr alle 8 Milliardäre im Kino gesehen?