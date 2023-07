Disney+ holt nächsten Monat einen der brutalsten Filme der 90er ins Angebot, der ohne Tarantino nicht existieren würde: Alle Neuzugänge in der Übersicht

Disney+ wartet im August 2023 mit einigen Highlights auf. Nicht nur kehrt eine der aktuell besten Serien mit neuen Folgen zurück. Auch eine unvollendete Star Wars-Geschichte wird endlich weitererzählt.

Zückt euren Terminkalender, denn wir haben eine ganze Menge spannender Streaming-Starts für euch. Disney+ hat soeben sein Programm für den August 2023 vorgestellt und da sind einige interessante Titel dabei, die wir euch ans Herz legen wollen, angefangen beim besten Marvel-Film des Jahres: Guardians of the Galaxy Vol. 3.

Darüber hinaus kehrt eine der besten Serien 2022 mit neuen Folgen zurück, namentlich The Bear: King of the Kitchen. Die 2. Staffel startete bereits vor wenigen Wochen in den USA. Schon bald können wir auch hierzulande wieder in das hektische Treiben von Carmys (Jeremy Allen White) pulsierender Küche in New York eintauchen.

Ein weiterer Serienstart, auf den wir sehr gespannt sind, ist Ahsoka. Die neueste Star Wars-Serie bei Disney+ setzt eine Geschichte fort, von der wir lange Zeit dachten, dass wir nie ihr Ende sehen werden. Ahsoka schließt nämlich an die vorzeitig abgesetzte Animationsserie Star Wars Rebels an und bringt viele bekannte Figuren zurück.

Zudem punktet Disney+ mit der Rückkehr von zwei Komfortserien: High School Musical: Das Musical: Die Serie und Only Murders in the Building. Wem das zu gemütlich ist, der bekommt im Zuge von Natural Born Killers einen verstörenden Fiebertraum geboten. Die Story stammt von niemand Geringerem als Quentin Tarantino.

Ab dem 2. August 2023 bei Disney+

Ab dem 4. August 2023 bei Disney+

The Randall Scandal: Love, Loathing, and Vanderpump (Star)

Masel Tov Cocktail (Star)

Natural Born Killers (Star)

Ab dem 8. August 2023 bei Disney+

Only Murders in the Building – Staffel 3 (Star)

Ab dem 9. August bei Disney+

High School Musical: Das Musical: Die Serie – Staffel 4 (Disney)

Moving – Staffel 1 (Star)

Europa von oben – Staffel 4 (National Geographic)

Mayans MC – Staffel 4 (Star)

Der fantastische Yellow Yeti – Neue Folgen der 1. Staffel (Star)

Ab dem 11. August 2023 bei Disney+

Jagged Mind (Star)

Die verrückte Olympiade (Disney)

Donalds Cousin Gustav (Disney)

Kurzbesuch bei Onkel Donald (Disney)

Der tollkühne Donald in seiner fliegenden Kiste (Disney)

Goofy und Wilbur (Disney)

Mickys Dampfwalze (Disney)

Haie: Meister der Tarnung? (National Geographic)

Rivalen: Haie vs. Orcas (National Geographic)

Ab dem 16. August 2023 bei Disney+

Ab dem 18. August 2023 bei Disney+

Ab dem 23. August 2023 bei Disney+

Amerikas Nationalparks – Staffel 1 (National Geographic)

Ab dem 25. August 2023 bei Disney+

Ab dem 30. August 2023 bei Disney+

Nachdem Disney+ sein August-Programm vorgestellt hat, dürften in den nächsten Tagen auch die Film- und Serienlisten von Amazon und Netflix eintrudeln.

*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.