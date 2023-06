Disney legt den Film neu auf, der seit 80 Jahren Kinder traumatisiert – und jetzt kommt eine noch realistischere Version

Während Arielle, die Meerjungfrau derzeit durch die Kinosäle schwimmt, soll ein weiterer Disney-Zeichentrickfilm eine Realfilm-Neuauflage bekommen. Und könnte dabei ein altes Trauma wieder hochholen.

Aktuell läuft die Neuverfilmung Arielle, die Meerjungfrau in den Kinos. Disney arbeitet unterdessen schon an den nächsten Live-Action-Remakes bekannter Zeichentrick-Klassiker. Eines davon, Bambi, hat nun die nächste große Hürde genommen, um in Zukunft neue Kinder-Generation noch realistischer zu berühren und zu verstören.

Disney verfilmt Bambi als Realfilm neu – mit einer der gefragtesten Regisseurinnen

Erste Meldungen zu einem geplanten Bambi-Remake von Disney erreichten uns bereits 2020. Jetzt tut sich Deadline zufolge wieder etwas bei dem Projekt: Mit Sarah Polley ist eine der aktuell spannendsten Regisseurinnen im Gespräch für die Neuverfilmung. Die Schauspielerin (Mein Leben ohne mich) und Filmemacherin (Take This Waltz) gewann erst dieses Jahr einen Oscar für ihr adaptiertes Drehbuch zu Die Aussprache. Nun könnte sie bald Bambi dramatisches neues Leben einhauchen – und diesmal soll es sogar ein Musical werden.

Disney Bambi

Im Original-Film Bambi erblickt ein junges Rehkitz das Licht der Welt und lernt den Wald und seine Bewohner kennen. Doch als es älter wird, muss es auch die Gefahren eines Lebens in der Natur kennenlernen und als Jäger in den Wald kommen, verliert Bambi seine Mutter. Was von vielen als eine der traurigsten Szenen in Disneys Zeichentrick-Geschichte angesehen wird.

Wird das Bambi-Remake das Trauma des Mutter-Todes wiederholen?

Der Tod von Bambis Mutter dürfte auch im Disney-Remake wieder für viele Tränen sorgen, bevor das Rehkitz anschließend erwachsen wird und in die Fußstapfen seines Hirsch-Vaters tritt. Nur, dass die Rehe diesmal fotorealistisch animiert werden sollen. Die Frage, die sich dabei stellt, ist: Wird der Realismus-Ansatz diese Szene härter oder, im Gegenteil, weniger emotional machen?

Denn seit Disney Live-Action-Remakes entstehen, müssen tierische Charaktere zugunsten der Wirklichkeitsnähe viel von ihrer emotionalen Zeichentrick-Mimik einbüßen – was zuletzt vor allem dem kleinen "seelenlosen" Simba im Der König der Löwen-Remake beim Tod seines Vaters angekreidet wurde. Doch dem Arielle-Remake gelangen bei 2 von 3 Tieren charmante Realfilm-Versionen.

Disney

Ein konkretes Startdatum gibt es für die Bambi-Neuverfilmung noch nicht. Da das Projekt noch ganz am Anfang steht, ist frühestens 2026 damit zu rechnen. Das nächste Disney-Realfilm-Remake, das am 21. März 2024 in die Kinos kommt, wird Snow White sein.

