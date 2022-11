Jetzt bei Disney+: Einer der besten Disney-Filme geht weiter und kaum jemand hat es mitbekommen

Einer der schönsten Disney-Filme kehrt heute zurück: Zoomania+ wirft uns bei Disney+ wieder in die tierisch verrückte Welt von Zootopia und schenkt felligen Fanlieblingen eigene Geschichten.

Zoomania+ knüpft ab sofort an den Erfolg des oscarprämierten Disney-Films Zoomania (im Englischen: Zootopia) an. Die 6-teilige Kurzfilm-Serie startet heute, am 9. November 2022, bei Disney+ im Stream und hat viele alte Bekannte im Schlepptau – Hasen, Wiesel und natürlich Faultiere inklusive.

Zoomania+ lässt einen der besten Disney-Animationsfilme neu aufleben

Zoomania war ein Geniestreich: Der Disney-Animationsfilm schickte eine frischgebackene Polizeihäsin und einen kriminellen Fuchs gemeinsam in eine große Verschwörung in einer Stadt voller animalischer Anwohner und hob dabei tierischen Humor auf ein völlig neues Level. An diesen Ansatz will nun auch die Serie Zoomania+ anknüpfen, die einzelnen Nebenfiguren in eigenen Geschichten eine Bühne gibt.

Erhaltet im Trailer einen ersten Einblick in Zoomania+ bei Disney+

Zoomania+ - S01 Trailer (Deutsch) HD

Zoomania war vor sechs Jahren aber nicht einfach nur lustig: Der Film brach in seiner Erzählung zugleich mit Vorurteilen, wenn kleine Spitzemäuse zu Mafia-Paten wurden und nicht alle Fleischfresser immer nur die Bösen waren. Hinter dem Witz verbarg sich ein berührender Tiefgang und so verstand der Film es, Kinder und Erwachsene gleichermaßen anzusprechen. Damit wurde der Tier-Krimi völlig zurecht zum Oscargewinner 2017 für den besten animierten Film. Die 6 Episoden von Zoomania+ müssen nun beweisen, ob ihnen eine ähnliche Qualität gelingen kann.

Darum geht es in den 6 Episoden von Zoomania+ bei Disney+

Schon das selbstironische Plus hinterm Titel verspricht, dass Zoomania als Serie auch in seinen 6 Kurzfilm-Episoden seinen Humor nicht verloren hat. Folgende Abenteuer mit bekannten Figuren erwarten das Disney+-Publikum dabei:

© Disney+ Zoomania+ mit 6 neuen Folgen

1. Baby an Bord (Hopp on Board): Judys Hasen-Eltern suchen eins ihrer flüchtigen Kinder in Zootopia

(Hopp on Board): Judys Hasen-Eltern suchen eins ihrer flüchtigen Kinder in Zootopia 2. Neues von den Nagern aus Little Rodentia (The Real Rodents of Little Rodentia): eine Reality-Show mit Mäusen

(The Real Rodents of Little Rodentia): eine Reality-Show mit Mäusen 3. Pitzbühl das Musical (Duke the Musical): ein kriminelles Wiesel denkt singend über seine Lebensentscheidungen nach

(Duke the Musical): ein kriminelles Wiesel denkt singend über seine Lebensentscheidungen nach 4. Der Pate der Braut (The Godfather of the Bride): Rückblick zum Gangster-Beginn von Spitzmaus-Pate Mr. Big

(The Godfather of the Bride): Rückblick zum Gangster-Beginn von Spitzmaus-Pate Mr. Big 5. Du glaubst also, du kannst tanzen (So You Think You Can Prance): Polizei-Leopard Clawhauser tritt zum Talent-Wettbewerb an

(So You Think You Can Prance): Polizei-Leopard Clawhauser tritt zum Talent-Wettbewerb an 6. Ein schnelles Abendessen (Dinner Rush): Faultiere beim ersten Date mit Restaurant-Besuch



Dabei kehren im englischen Original von Zoomania+ (bzw. Zootopia+) viele bekannte Stimmen in ihre alten Rollen zurück: zum Beispiel Idris Elba als Wasserbüffel Bogo, Kristen Bell als Spitzmaus Priscilla, Alan Tudyk als Wiesel Herzog von Pitzbühl und Ginnifer Goodwin als Hasen-Gesetzeshüterin Judy Hopps.



