Drei neue Bilder zur Game of Thrones-Serie: Auch Daenerys' Ururururur-Großeltern tragen schreckliche Perücken

Die ersten offiziellen Bilder aus der neuen Game of Thrones-Serie House of the Dragon sind da. Wir sehen Danys Vorfahren und Emilia Clarkes recycelte Perücken auf ihren Köpfen.

Es geht los, die ersten offiziellen Bilder aus der neuen Game of Thrones-Serie House of the Dragon sind da. In dem Prequel geht es um die Vorfahren von Daenery Targaryen, genau genommen ihre Verwandten, die 300 Jahre vor den uns bekannten Ereignissen lebten.

Und wie die neuen Bilder zeigen, hat sich der Frisurengeschmack nicht geändert beziehungsweise hat HBO scheinbar die alten Dany-Perücken von Emilia Clarke zur Ausstattung ihrer Urururur-Großeltern recycelt. (Alle Infos zu House of the Dragon)

Hier sind die 3 neuen wasserstoffblonden Bilder zur Game of Thrones-Serie

Princess Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy) und Prince Daemon Targaryen (Matt Smith). Daemon ist der zweite Ehemann von Rhaenyra. In der Geschichte der Targaryens gilt Rhaenyra als Auslöserin des großen Bürgerkrieges, dem sogenannten Drachentanz.

Steve Toussaint als Lord Corlys Velaryon. Er ist bekannt als Sea Snake und wurde während des Drachentanzes zur Hand von Königin Rhaenyra Targaryen.

Olivia Cooke als Alicent Hightower und Rhys Ifans als Otto Hightower. Alicent heiratete in das Haus der Targaryens ein und ist die Mutter vierer Nachkommen: König Aegon II., Prinz Aemond, Prinz Daeron und Königin Helaena. Die deutsche WIki beschreibt sie als schlau und liebenswert. Otto ist der Vater von Alicent und diente drei Mal als Hand.

Bereits vor einer Woche konnten wir den gesamten House of the Dragon-Cast beim Einlesen in die Drehbücher beobachten. Seit April laufen die Dreharbeiten für die 10 Folgen der ersten Nachfolge-Serie des großen Fantasy-Hits. Weitere Serien, ebenfalls größtenteils Prequels, sollen folgen.

Der genaue Start ist noch nicht sicher. Lediglich der Zeitraum 2022 wurde festgelegt und sollte auch erfüllbar sein.

Podcast für Game of Thrones-Fans: Wie gut wird House of the Dragon?

Game of Thrones war ein Serienphänomen. Doch lässt sich dieser Erfolg wiederholen? Die Prequel-Serie House of the Dragon wird es versuchen.

In der neuen Folge von Streamgestöber diskutieren Jenny Jecke und ich über die Herausforderungen von House of the Dragon. Dabei finden sie erstaunlich viel Potenzial in der Grundidee der Serie und formulieren einige Wünsche für die Zukunft.



