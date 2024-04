Dune 2 schon in 7 Tagen im Heimkino streamen: So geht's

Es war für viele nicht nur das Sci-Fi-Highlight, sondern auch das Kino-Highlight des Jahres: Denis Villeneuves Dune: Part Two. Nun kommt der Film auch auf den kleinen Bildschirm – und zwar schon in 7 Tagen.

Dune: Part Two galt als einer der meisterwarteten Filme des Jahres 2024 und konnte auf ganzer Linie überzeugen. Der Sci-Fi-Kracher von Denis Villeneuve spielte nicht nur fast 700 Millionen US-Dollar weltweit ein, sondern wurde von Presse und Fans gleichermaßen gefeiert. So hält der Streifen auch bei der Moviepilot-Community eine Durchschnittswertung von 8,2/10 Punkten und kommt bei Rotten Tomatoes auf 93 Prozent positive Kritiken.

Doch, auch wenn dieser Film zweifellos für die größtmögliche Kinoleinwand und die durchdringendste Sound-Anlage gedacht ist, habt ihr nun schon bald die Möglichkeit, Dune: Part Two noch einmal auf dem etwas kleineren Bildschirm zu erleben. Denn das Sci-Fi-Sequel mit Timothée Chalamet (Wonka) und Zendaya (Euphoria) erreicht in wenigen Tagen das Heimkino.

Sci-Fi-Blockbuster im Heimkino erleben: So könnt ihr Dune 2 streamen

Dune: Part Two wird am 16. April 2024 bei Amazon als Video on Demand zum Kauf zur Verfügung stehen. Die angebotene Version wird als "Bonus X-Ray Version" bezeichnet und ist für 21,99 Euro bereits jetzt vorbestellbar. Was genau sich hinter dieser Bonus-Version verbirgt, wird noch nicht verraten. Da Denis Villeneuve jedoch mehrfach in Interviews betonte, dass er nichts von Director's Cuts und gelöschten oder entfallenen Szenen hält, ist wohl nicht damit zu rechnen, dass sich hinter diesem Bonus ein paar Extraminuten Filmlaufzeit verbergen.

Auf DVD, Blu-ray und 4K Ultra HD könnt ihr euch Dune: Part Two zudem ab dem 29. Mai 2024 sichern. Auch diese physische Kopie des Films ist bereits jetzt auf Amazon vorbestellbar *.

Darum geht es in Dune: Part Two

Nachdem das Haus Atreides von den verfeindeten Harkonnen auf dem Planeten Arrakis angegriffen wurde, suchen Paul Atreides (Chalamet) und seine Mutter Jessica (Rebecca Ferguson) Zuflucht bei den Fremen. Während Paul alles daran setzt, die Kultur und Bräuche des Volkes mithilfe der Kriegerin Chani (Zendaya) kennenzulernen, wird er von den Fremen als prophezeiter Messias Lisan al Gaib angesehen, der das Volk ins Paradies führen soll. Getrieben vom tiefen Wunsch, seinen Vater und sein Haus zu rächen, gerät Paul in einen unlösbaren Konflikt, der in einem schrecklichen Krieg enden könnte.

Denis Villeneuve betonte bereits mehrfach in Interviews, noch einen dritten Dune-Film unter dem Titel Dune Messiah machen zu wollen. Vor wenigen Tagen wurde das Projekt von der zuständigen Produktionsfirma Legendary Pictures bestätigt. Da für Villeneuve jedoch auch einige andere Projekte auf dem Plan stehen und der Regisseur davon sprach, zunächst eine kleine Dune-Pause einlegen zu wollen, ist bisher unklar, wann uns Dune 3 tatsächlich in den Kinos erwarten wird.

