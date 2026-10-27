Finaler Trailer zu Dune 3 beschwört ein Sci-Fi-Erlebnis der Extraklasse herauf – nur noch 51 Mal schlafen

Im IMAX-Großformat, aber auch auf normalen Leinwänden, will Denis Villeneuve diesen Dezember seinen Sci-Fi-Erlöser Paul Atreides in einem epischen Kino-Abschluss führen.

Wohl kein noch dieses Jahr startender Science-Fiction-Film wird so heiß erwartet wie Dune: Part Three. Am 17. Dezember 2026 ist es endlich so weit und Denis Villeneuve reist nach Dune und Dune: Part Two ein letztes Mal auf den Wüstenplaneten Arrakis. Ein neuer bildstarker Trailer schwört uns nun auf das Wiedersehen mit Paul und Chani ein, die diesmal auf unterschiedlichen Seiten eines galaxieweiten Konflikts stehen.

Schaut hier den finalen Trailer zu Dune: Part Three

Garantierter Sci-Fi-Blockbuster: Neuer Trailer zu Dune 3 fordert Heldenbilder heraus

Alles, was wir schon zum 3. Dune-Film wissen, deutet auf ein Sci-Fi-Erlebnis der Extraklasse hin. Auch wenn die Roman-Saga von Frank Herbert noch mehr Bände umfasst, wird es für viele vor und hinter der Kamera der letzte Auftritt sein, denn der hier verfilmte zweite Teil der Vorlagenreihe (Dune Messiah* aka Der Herr des Wüstenplaneten* ) beendet die Geschichte des Auserwählten Paul Atreides (Timothée Chalamet) bevor der Staffelstab an die nächste Generation übergeben wird. Entsprechend wirbt Teil 3 auf seinem düsteren Poster mit den Worten "Der epische Abschluss".

Worum geht's in Dune 3? Die Sci-Fi-Geschichte setzt 17 Jahre nach Teil 2 wieder ein. Paul "Muad'Dib" Atreides herrscht nun als neuer Imperator über das Universum und wurde von den kämperischen Fremen zur Gallionsfigur ihres galaxieweiten Heiligen Kriegs erklärt. Verheiratet mit Prinzessin Irulan (Florence Pugh), aber in Liebe weiterhin mit Chani (Zendaya) verbunden, fordert diese Entwicklung ihren Tribut. So fragt der dritte Film, wie schon die Buchvorlage, ob Paul überhaupt noch ein Held ist oder längst zum Bösewicht seiner eigenen Geschichte aufgestiegen ist. Neben seiner hellseherischen Gabe trumpft auch seine Schwester Alia (Anya Taylor-Joy) mit außergewöhnlichen Fähigkeiten auf, was das Haus Atreides fast unbesiegbar macht.

Trotzdem will eine Widerstandsgruppe den Alleinherrscher stürzen: Gestaltwandler Scytale (Robert Pattinson), Bene-Gesserit-Mutter Helen Mohiam (Charlotte Rampling) und weitere Mitverschwörer streben einen Regimewechsel an. Zur selben Zeit erhält Paul außerdem ein außergewöhnliches "Geschenk". Doch ist sein ehemaliger Mentor Duncan Idaho (Jason Momoa) wirklich von den Toten zurückgekehrt, um ihm erneut zu dienen, oder hat dessen mysteriöser Doppelgänger Hayt andere Absichten?

Nach einem ersten Teaser im März 2026 folgte im Juli der zweite, längere Trailer für Dune 3. Abweichend von der Buchvorlage deutet in den bisherigen Videos und auf den Postern alles darauf hin, dass die einstigen Liebenden Paul und Chani nun als Feinde aufeinandertreffen werden. Nachdem ich die ersten sieben Minuten schon mit Herzrasen gesehen habe, könnten meine Erwartungen an einen hoffentlich phänomenalen Sci-Fi-Blockbuster nicht höher sein.

Jetzt schon IMAX sichern: Der Vorverkauf für Kinotickets zu Dune 3 hat längst begonnen

In vielen Kinos wie der Cinestar- und der UCI-Kette hat der Vorverkauf von Tickets für Dune 3 übrigens längst begonnen. Ob die IMAX-Säle dann, wie zu Zeiten von Christopher Nolans Die Odyssee, ähnlich lange ausverkauft sein werden? Wer auf Nummer sicher gehen will, Denis Villeneuves Sci-Fi-Finale auf größtmöglicher Leinwand zu schauen, sollte sich lieber jetzt schon Plätze sichern. Zumal Dune: Part Three sich das Weihnachtsgeschäft (samt verfügbaren Kinosälen) auch noch mit Avengers: Doomsday teilen muss.