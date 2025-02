Dwayne Johnson wird mit Leonardo DiCaprio zum Star im neuen Martin Scorsese-Thriller – der an 2 Meisterwerke des Regisseurs erinnert

Martin Scorsese soll einen neuen Gangster-Thriller drehen, der an zwei seiner größten Meisterwerke erinnert. Wenn das Projekt in Produktion geht, sind außerdem Dwayne Johnson, Leonardo DiCaprio und Emily Blunt an Bord.

Die Karriere von Dwayne Johnson könnte bald einen neuen Höhepunkt erreichen. Nachdem der Star dieses Jahr mit The Smashing Machine in seiner ersten Drama-Rolle seit langer Zeit zu sehen sein wird, soll er als nächstes in einem neuen Crime-Thriller von Martin Scorsese mitspielen. Ja, richtig gelesen. An Bord sollen auch Scorsese-Stammschauspieler Leonardo DiCaprio und Emily Blunt sein.

Neuer Martin Scorsese-Thriller soll an zwei Meisterwerke des Regisseurs erinnern

Laut Deadline plant der Meisterregisseur ein neues Projekt, das von Branchen-Insidern als Mix aus GoodFellas - Drei Jahrzehnte in der Mafia und Departed - Unter Feinden beschrieben wird. Die Story dreht sich um einen Crime-Boss auf Hawaii, der sein kriminelles Imperium gegen diverse Feinde verteidigen muss. Das Drehbuch soll von Autor Nick Bilton geschrieben werden, der auch als investigativer Journalist tätig ist.

Mehr als spannend klingt das Casting, durch das Dwayne Johnson, Leonardo DiCaprio und Emily Blunt in dem Scorsese-Projekt mitspielen sollen. Deadline-Infos zufolge sind The Rock und Blunt mit der Idee an den Regisseur und DiCaprio herangetreten, woraus sich wohl ein konkretes Wunschprojekt entwickelt hat.

Schaut hier mal wieder den Trailer zu Departed:

Departed - Unter Feinden - Trailer (Deutsch)

Wann startet der neue Scorsese-Film mit The Rock im Kino?

Von einem Startdatum des Gangster-Streifens sind wir noch sehr weit entfernt. Da der noch unbetitelte Film erstmal als Pitch in Hollywood die Runde macht, muss sich ein Studio das Projekt jetzt sichern und dann grünes Licht für die Produktion geben.

Mit Namen wie Scorsese, Johnson und DiCaprio dürfte es sich dabei nur um eine Frage der Zeit handeln. Vor 2027 rechnen wir aber nicht mit einem Kinostart des Crime-Films. Das Wrestler-Drama The Smashing Machine, in dem The Rock neben Blunt schon zu sehen sein wird, soll 2025 in den US-Kinos starten. Ein deutscher Release ist noch nicht bekannt.