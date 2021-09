Dwayne Johnsons bester Blockbuster und die allerneueste Marvel-Action kommen schon bald zu Disney+

Disney lässt nichts anbrennen: Der brandneue Marvel-Kracher und Dwayne Johnsons größtes Blockbuster-Highlight finden schon sehr bald vom Kino zu Disney+.

Beim Mäusekonzern heißt es offenbar gerade Vorwärts, Marsch. In rekordverdächtiger Zeit wird der abgefahrenste Ryan Reynolds-Film 2021 zu Disney+ kommen. Aber damit nicht genug: Dwayne Johnsons bester Blockbuster-Kracher Jungle Cruise und das neueste Marvel-Abenteuer Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings landen schon kurz darauf ebenfalls beim hauseigenen Streamingdienst.

Dwayne Johnson und Marvel bringen zwei Kinofilme zu Disney+

Damit stockt Disney sein Blockbuster-Angebot im Netz mit zwei aktuellen Action-Vertretern auf: Dwayne Johnsons Amazonas-Jagd nach einem sagenumwobenen Artefakt ist so unterhaltsam, dass schon jetzt ein Nachfolger geplant ist – der nach 17 Jahren eine unglaubliche Disney-Pleite beendet.

Ähnlich frischen Wind bringt auch Shang-Chi in die Marvel-Welt: Nicht nur wird hier mit Simu Lius Hauptfigur einer der reichhaltigsten Helden der Comic-Vorlage endlich ins MCU eingeführt, mit seinen brillanten Kampf-Choreografien verbessert der Blockbuster auch eine große Schwäche seiner Marvel-Vorgänger: die Inszenierung der Action, die ansonsten häufig im CGI-Getümmel untergeht.

Meinung: Shang-Chi vereint Marvels Stärken und Schwächen

Wann kommen Dwayne Johnsons Jungle Cruise und Shang-Chi zu Disney+?

Die beiden Kinofilme werden laut Pressemeldung am 12. November 2021 auf Disney+ landen. An dem als "Disney+-Tag" deklarierten Datum jährt sich der US-Start des Streamingdienstes zum zweiten Mal.

Diesen Umstand nutzt das Mäusehaus, um sein Angebot dort international aufzustocken: Neben den beiden Blockbustern werden unter anderem auch eine zweite Staffel der Doku-Serie The World According to Jeff Goldblum und mit Nicht schon wieder allein zu Haus die Neuauflage eines absoluten Comedy-Kultstücks als Stream verfügbar werden.

