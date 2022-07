Dwayne Johnsons gewaltigster Film: Neuer DC-Trailer zu Black Adam kündigt episches Superhelden-Spektakel an

Auf der Comic-Con wurde ein neuer Trailer zu Black Adam präsentiert. Schaut die neuen Eindrücke mit Dwayne Johnson als finsteren DC-Antihelden bei uns.

Mit Black Adam hat Dwayne Johnson nichts weniger als einen Urknall im DC-Universum angekündigt. Viele Monate vor ersten bewegten Bildern aus dem Film teaste der Star immer wieder seine extreme Trainingsroutine, mit der er jeden Superhelden-Anzug sprengen wollte.

Nach der ersten längeren Vorschau ist zur diesjährigen Comic-Con ein neuer Black Adam-Trailer veröffentlicht worden, den ihr euch hier anschauen könnt.

Black Adam - SDCC Trailer (Deutsch) HD

So sah Dwayne Johnsons Auftritt bei der Comic-Con aus

The Rocks setzte mit seinem donnernden Auftritt bei der Comic-Con neue Maßstäbe für Star-Auftritte bei Popkultur-Conventions. Beim Panel verriet Regisseur Jaume Collet-Serra indessen, die finale Schnittfassung des DC-Blockbusters sei fertig und er habe sie vergangene Nacht dem Cast gezeigt.



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.





Dwayne Johnson tritt in Black Adam gegen ein DC-Team an

Black Adam erzählt davon, wie sich die Hauptfigur als Sklave im alten Ägypten gegen seine Vorgesetzten auflehnt. Ausgestattet mit den magischen Kräften des mächtigen Zauberers Shazam verliert er schließlich die Kontrolle und wird selbst zum brutalen Herrscher.

Nach seiner Jahrtausende langen Gefangenschaft durch Shazam sinnt er nach seinem Ausbruch in der Gegenwart auf Rache. Deshalb wird er von Shazam 5000 Jahre lang eingesperrt. In der Gegenwart kann er aus seinem Gefängnis flüchten und sinnt auf Rache.

Bei seinem Vergeltungsfeldzug trifft er auf die Justice Society of America mit den Held:innen Atom Smasher (Noah Centineo), Cyclone (Quintessa Swindell), Hawkman (Aldis Hodge) und Doctor Fate (Pierce Brosnan), die sich Black Adam in den Weg stellen.

Wie sich Dwayne Johnson als Antiheld Black Adam schlägt, erfahren DC-Fans ab dem. Dann startet der Blockbuster von Non-Stop- und Jungle Cruise-Regisseur Jaume Collet-Serra in den deutschen Kinos.

