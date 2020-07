Ein besseres Finale als Game of Thrones: Die Sopranos ist ein Muss für Serienfans

Die HBO-Serie Die Sopranos ist ein Muss für jeden Serienfan. Wir sagen euch, warum ihr die Mafia-Serie aus dem Jahre 1999 immer noch schauen solltet.

1999 flimmerte Die Sopranos erstmals über die Bildschirme und niemand ahnte, was die 6 Staffeln der Mafia-Serie von HBO letztlich lostreten würden: Sie markiert einen der Höhepunkte des Quality TV, eine neue Serien-Ära ohne die Serien wie Game of Thrones und Breaking Bad undenkbar wären.

Wir - Max und Ines - haben uns im Streamgestöber-Podcast über die Serie unterhalten, die von US-Drehbuchautoren verständlicherweise zur besten Serie aller Zeiten gekürt wurde. Ihr könnt sie aktuell bei Sky Ticket im Abo schauen. Bei anderen Streaminganbietern wie Amazon und GooglePlay gibt es sie zum Kauf.



Jetzt reinhören: Die Sopranos - Beginn eines neuen Serien-Zeitalters

James Gandolfini - Blaupause für Frank Underwood & Enoch Thompson

Der US-Amerikaner James Gandolfini mit italienischen Wurzeln spielte die Rolle in Die Sopranos authentisch und charismatisch. Er vermochte es auch, ihr trotz der begangenen Verbrechen eine sympathisch-faszinierende Note zu geben. Er präsentiert den Zuschauern eine herausragende Darbietung als Mafiaboss zwischen äußerer Härte und psychischer Schwäche. Die Sopranos zeigte uns eine scheinbar heile Familien-Welt, die aber innerlich ziemlich zerrüttet ist und zufällig ist das Oberhaupt der Familie ein Mafiaboss.

Wie es Tony Soprano schafft, dieser Doppelbelastung – gleichzeitig der Boss von zwei Familien zu sein – mit Panikattacken, Depressionen und diversen Schicksalsschlägen standzuhalten, ist überaus sehenswert. Seine Interpretation eines Mafia-Bosses war die Blaupause für viele ähnlich gelagerte Serienfiguren wie Frank Underwood aus House of Cards oder Enoch Thompson aus Boardwalk Empire. Mehrfach wurde der Schauspieler dafür ausgezeichnet, im Jahr 2000 erhielt er sogar den Golden Globe als bester Seriendarsteller. Leider verstarb Gandolfini bereits 2013.

Schaut auf den Trailer zur 1. Staffel von Die Sopranos!

Die Sopranos - Staffel 1 Trailer (Englisch)

