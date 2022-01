Ein guter und ein schlechter Sci-Fi-Blockbuster bei Amazon Prime: Alle 58 neuen Filme und Serien der Woche

Diese Woche sind viele neue Filme und Serien bei Amazon Prime eingetroffen. Von den zwei großen Science-Fiction-Blockbustern ist aber nur einer wirklich sehenswert.

Der Katalog von Amazon Prime ist diese Woche um 58 Titel gewachsen. Wie jeden Freitag findet ihr hier eine Liste mit allen neuen Filmen und Serien, die ihr ab sofort bei dem Streaming-Dienst anschauen könnte. Darüber hinaus haben wir ein paar Empfehlungen gesammelt, die wir euch ans Herz legen wollen.



Neu bei Amazon Prime: Sci-Fi-Action mit Tom Cruise und Emily Blunt

Zwei der größten Filme, die diese Woche bei Amazon Prime eingetroffen sind, lassen sich im Science-Fiction-Genre verordnen: Transcendence * und Edge of Tomorrow *. Vom erstgenannten Titel würden wir abraten. Der von Johnny Depp angeführte Transcendence ist eine sehr enttäuschende Angelegenheit. Umso mitreißender ist es, wenn sich Tom Cruise und Emily Blunt in die Zeitschleifen von Edge of Tomorrow stürzen.

Neu bei Amazon Prime: Der starke Anime Der Junge und das Biest

Hinter Der Junge und das Biest * steckt niemand Geringeres als Mamoru Hosoda. Der japanische Regisseur hat gefeierte Filme wie Summer Wars, Ame & Yuki - Die Wolfskinder und Mirai - Das Mädchen aus der Zukunft geschaffen. Hier erzählt er in einer Mischung aus Action und Fantasy die Geschichte eines Waisenjungen, der von einem bärenhaften Kämpfer als Lehrling genommen wird.

Der Junge und das Biest - Trailer (Deutsch) HD

Neu bei Amazon Prime: Fear and Desire von Stanley Kubrick

Zahlreiche Horrorfilme haben es diese Woche ins Angebot von Amazon Prime geschafft. Vermutlich ist aber keiner so aufwühlend wie Stanley Kubricks Frühwerk Fear and Desire *. Angesiedelt in einem fiktiven Krieg folgen wir einer Gruppe von Soldaten, die schockiert feststellen muss, dass sie hinter feindliche Linien geraten ist. In schwarz-weißen Bildern entfaltet sich ein äußert ungemütlicher Film.

Neue Filme bei Amazon Prime diese Woche

Neue Serien bei Amazon Prime diese Woche

Podcast: Die größten Serien-Highlights 2022

Das Jahr 2022 strotzt vor Serien-Highlights bei Netflix, Amazon, Disney+ und mehr. Wir stellen euch im Moviepilot-Podcast Streamgestöber die 22 besten davon vor.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Angefangen bei Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht über den Game of Thrones-Ablegers House of Dragon bis hin zur Star Wars-Serie Obi-Wan Kenobi: 2022 erwarten uns einige aufregende Serien-Blockbuster.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Was schaut ihr euch am Wochenende auf Amazon Prime an?