Eine der beliebtesten Netflix-Serien kehrt heute zurück: Seit 6 Jahren begeistert und verstört sie Millionen

Heute startet bei Netflix Staffel 4 einer einzigartigen Sci-Fi-Serie, die in jeder Folge eine neue Zukunftsvision zeigt. Dazu gehören Weltraumschlachten und Gladiatorenkämpfe.

Die Zukunft ist völlig offen. Aber vermutlich ziemlich blutig. Das zeigt jedenfalls die animierte Sci-Fi-Serie Love, Death & Robots, die in jeder Folge eine andere Vision kommender Zeiten entwirft. Mit ihren Weltraumschlachten, Horror-Szenarien und oft auch herzlich skurrilen Geschichten begeistert sie seit 2019 Millionen. Ab heute ist Staffel 4 auf Netflix verfügbar.

Love, Death & Robots Staffel 4 zeigt Sci-Fi-Schlachten und revolutionierende Katzen

Auch in Staffel 4 sind wieder diverse Animationsstudios an der Serie beteiligt, die in jeder Episode eine neue Geschichte mit anderer Optik erzählen. Wie der jüngste Trailer zeigt, drehen sich die einzelnen Geschichten diesmal unter anderem um Gladiatorenkämpfe gegen Dinosaurier, Rock-Bands, Schusswechsel im Weltraum und Katzen, die nach der Weltherrschaft trachten.

Schaut euch hier den Trailer zu Love, Death & Robots Staffel 4 an:

Produziert wird die Serie weiterhin von David Fincher (Sieben) und Tim Miller (Deadpool), die für einzelne Folgen auch die Regie übernommen haben. Zu den Animationsstudios hinter den diversen Episoden gehören unter anderem AGBO (Die Legende von Ochi) und Polygon Pictures (Blame!).

Diverse bekannte Namen tummeln sich auch unter den Originalsprecher:innen: So haben etwa John Boyega (Star Wars 7), Dan Stevens (Cuckoo) und Ed Skrein (Deadpool) Figuren ihre Stimme geliehen.

Staffel 4 von Love, Death & Robots enthält 10 Folgen, die zwischen fünf und 20 Minuten Lauflänge besitzen. Die Staffel ist in vollem Umfang seit dem 13. Mai 2025 verfügbar.



