Netflix-Hit Damsel kopiert einfach Game of Thrones-Szene und Fans sind komplett gespalten

Netflix' Fantasy-Film Damsel kommt gegen Ende der einflussreichen Serie Game of Thrones visuell und erzählerisch sehr nahe und spaltet damit sein Publikum.

Hommage oder Abklatsch? Netflix kopiert in einer Damsel-Szene Game of Thrones

Damsel erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit bei Netflix. Dass Millie Bobby Brown keine Lust hat, sich als frisch gebackene Prinzessin einem Drachen opfern zu lassen, ließ den Star die eigene Fantasy-Liebe neu bewerten und könnte dem Netflix-Film sogar die Fortsetzung Damsel 2 einbringen. Ein Moment am Ende, wo der Film offenkundig an Game of Thrones erinnert, scheidet allerdings die Geister. (Achtung, es folgen.)

Als unterhaltsames Survival-Abenteuer mit Drachen muss Damsel sich auch dem Vergleich mit anderen Fantasy-Erzählungen stellen. Und keine Geschichte hatte prominentere Drachen als Game of Thrones, die als Serie kurz davor steht, in ihrem Nachfolger House of the Dragon einen Drachenkrieg zu eröffnen. Statt sich vor diesem Popkultur-Erbe zu verstecken, ergibt sich der Netflix-Film in einer Szene unübersehbar dem Westeros-Vorbild:

Netflix Game of Thrones-Parallele: Elodies Daenerys-Moment in Damsel

Nachdem Elodie (Millie Bobby Brown) der Drachenhöhle entkommen ist, entfesselt sie ihren Zorn gegen die Königsfamilie und deren Palast. Ganz so, wie Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) in Königsmund ihre Drachen auf die Stadt der Herrschenden loslässt, fallen auch Königin Isabelle (Robin Wright), Prinz Henry (Nick Robinson) und Co. den Flammen von Elodies feuerspeiender Echse zum Opfer. Die Ermächtigung der Prinzessin geht sogar so weit, dass Elodie für einen kurzen Moment mit dem über ihr fliegenden Drachen selbst visuell Flügel erhält.

So gespalten reagieren die Fans auf den Game of Thrones-Moment in Damsel

Während bei Netflix einige Damsels Game of Thrones-Moment feiern, fassen sich andere bei besagter Szene an den Kopf:

Elodie hat wirklich 'Dracarys, b***!' gesagt. [Also ihrem Drachen den Befehl zum Feuerspeien aus Game of Thrones gegeben.]

Jaaaaa. Dieser Moment, wo Elodie und der Drache nach draußen gehen, nachdem sie alles niedergebrannt haben.

Alle großen Drachen-Szenen in Damsel wurden von den Game of Thrones-Büchern und der Serie abgekupfert. Und sie haben nicht einmal versucht, es zu verstecken!

Netflix wollte seinen eigenen Daenerys-Moment in dieser Einstellung von Damsel so sehr und hat damit so eine große Bruchlandung hingelegt.

Das Ende von Damsel zeigt, wie Game of Thrones hätte enden sollen.

Letztendlich muss jeder für sich selbst entscheiden, ob die Verbindung der zwei Fantasy-Formate gelungen oder weniger überzeugend daherkommt. Ob das alternative Ende von Damsel der Szene wohl ursprünglich einen anderen Dreh gegeben hätte?

