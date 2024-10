Eine der besten deutschen Serien des Jahres ist ein Thriller, wie ihr ihn garantiert noch nie gesehen habt

Richtig gute Unterhaltung aus Deutschland bietet ab heute Where's Wanda? als neue Serie. Sie wird als ungewöhnlicher Thriller zum internationalen Aushängeschild im Stream.

Ein Kind verschwindet in einer deutschen Kleinstadt und die Eltern können sich nicht erklären, was passiert ist. Das scheint hierzulande ein Geheimrezept für starke Thriller zu sein, die selbst im Ausland Zugkraft entwickeln. Zumindest, wenn wir uns an Serien wie Liebes Kind oder Dark bei Netflix erinnern. Doch Where's Wanda?, die allererste deutschsprachige Serie von Apple TV+, geht trotz scheinbar düsterer, bekannter Thematik einen anderen Weg.

Where's Wanda startet als genialer Thriller mit Genre-Kniff

Unter all den Oktober-Serienstarts 2024 könnte Where's Wanda leicht untergehen, aber das hätte die tolle neue Serie absolut nicht verdient. Denn hier zeigt sich deutsche Unterhaltung als international konkurrenzfähig und alles andere als angestaubt: Willkommen in dem (fiktiven) verschlafenen Städtchen Sundersheim, irgendwo in Deutschland. Größtes Alleinstellungsmerkmal der Ortschaft ist wohl die lokale Legende des "Nuppelwocken", eines gehörnten Monsters, das junge Frauen raubt.

Einmal im Jahr wird das Ungeheuer bei einem Volksfest gefeiert und an genau diesem Tag verschwindet die 17-jährige Wanda Klatt (Lea Drinda) spurlos. Die Polizei kann über ein T-Shirt im Altkleidercontainer hinaus nichts finden und so beschließen Mutter Carlotta (Heike Makatsch) und Vater Dedo Klatt (Axel Stein), ihre eigene Suchaktion im Radius der Fundstelle anzustoßen. Zur Not auch mit illegalen Methoden.

Erst als Sohn Ole (Leo Simon) Mama und Papa beibringt, welche versteckten Kameras sich am besten eignen, um heimlich die Häuser ihrer Nachbarn zu überwachen, finden sie ernsthafte Hinweise.

Klingt spannend und dramatisch. Und das ist es auch – aber eben nicht nur. Denn die erste deutsche Apple-Serie ist eine selbstdeklarierte "düstere Komödie", die die eigentlich schwerwiegende Entführungsthematik mit unschlagbarem Humor auflockert.



Where's Wanda überzeugt durch das humorvolle Ensemble

Wie die Klatt-Eltern mit ihrer erfundenen Elektrofirma an Türen klopfen, um Rauchmelder zu inspizieren, obwohl sie von Technik keine Ahnung haben, ist herrlich anzusehen. Heike Makatsch und Axel Stein brillieren als Ehepaar, das nach all den Jahren die Macken des anderen sehr gut kennt, die Zuneigung zueinander deshalb aber nicht verloren hat. Wenn sie mit einer Mischung aus Glück und Wagemut zu charmanten Amateur-Gesetzesbrechern werden, um ihre Tochter wiederzufinden, kann man ihnen nur zujubeln.

Selbst in den Nebenrollen geizt die deutsche Serie nicht mit gut aufgelegten Stars: Ob nun Carlottas eigenwilliger Bruder Rüdiger (Devid Striesow) verdächtigt wird oder wir nur zu gut nachvollziehen können, dass Wandas Bruder Ole manchmal sein Hörgerät entfernt, um die hysterischen Eltern auszublenden. Und wenn die engagierte Nachbarsfrau Katarina (Palina Rojinski) übereifrig ihre Hilfe anbietet, um ein "Wandafest" für die Verschwundene zu organisieren und ihr Gatte Jonas (Kostja Ullmann) mit strenger Hingabe dazu seine ballettanzenden Vorschulkinder anleitet, bleibt sowieso kein Auge trocken.

Natürlich decken Dedo und Carlotta im Zuge ihrer eigenmächtigen Ermittlung zugleich viele Geheimnisse auf, die nichts mit dem Verschwinden ihrer Tochter zu tun haben. Aber während sie durch fremde Gärten stolpern, sich von Schlangen beißen lassen und hanebüchene Ausreden für ihr Auftauchen an den unmöglichsten Orten erfinden, geht es sowieso eher darum, dass einem die überzeugend geschriebenen und gespielten Figuren ans Herz wachsen.

Die erste deutsche Apple TV+-Serie ist ein voller Erfolg

Außerdem überzeugt Where's Wanda visuell und erzählerisch: Wenn die mofafahrende Wanda in Rückblenden in ihrem grellen Mantel durch den dichten Wald saust, ist sie als modernes Rotkäppchens unterwegs. Zugleich ist der Kniff der Serie, in der Zeit vor- und zurückzuspringen, der Spannung enorm förderlich – und kann mit ständig herauf- oder herunterzählender Tagesanzahl ein gerade noch volles Café spielerisch leicht in ein fast leeres verwandeln.

Mit hakenschlagender Handlung, immer neuen Verdächtigen sowie einer ungewöhnlich angelegten, runden Kleinstadt, über deren Kreisverkehr eine Monsterstatue thront, fällt es leicht, sich zusammen mit Wanda von der Serie entführen zu lassen.

Die gelungene und zugleich ungewöhnliche Verschmelzung einer Thriller-Handlung mit einem skurrilen Ensemble geht am Ende als Genre-Mix auf: Where's Wanda? ist eine der bestechendsten deutschen Serien des Jahres – einnehmende, spielfreudige, überraschende Serien-Kost. Davon kann sich Unterhaltung aus Deutschland in Zukunft gern eine Scheibe abschneiden.

Dieser Serien-Check zu Where's Wanda entstand auf Grundlage aller 8 Episoden der 1. Staffel. Die Folgen werden ab dem 2. Oktober 2024 wöchentlich bei Apple TV+ veröffentlicht.

