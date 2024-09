Die 130 besten neuen Serienstarts im Oktober 2024 – bei Netflix, Amazon & im TV

Im Oktober können sich Serien-Fans auf LOL-Nachschub, eine neue NCIS-Serie und vieles mehr freuen. Hier findet ihr die Übersicht der wichtigsten Starttermine bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co.

Herbstzeit ist Serienzeit. Das machte der September mit gewaltigen 114 Serienstarts bereits deutlich. Aber auch im Oktober mangelt es nicht an frischen Neuheiten. Euch erwartet Netflix' eigenes Yellowstone, Mark Harmons NCIS-Rückkehr sowie Vampir-Romantik für Maxton Hall-Fans und vieles mehr. Zudem stimmt nicht nur Amazons Hit-Show LOL mit einer Spezial-Staffel auf Halloween ein.

Serien-Fans können im Oktober bei Netflix, Disney+, Prime Video und mehr aus unglaublich vielen Neuheiten auswählen. Damit ihr in der Flut an Serien und Staffeln nichts Wichtiges verpasst, haben wir für euch eine Übersicht mit allen relevanten Serien-Starts im Oktober als Liste erstellt.

Serien-Starts bei Amazon

Serien-Starts bei Disney+

Serien-Starts bei Netflix

weitere Starts im TV und Stream

US-Starts neuer Serien und Staffeln

Neue Serien-Staffeln bei Amazon Prime Video im Oktober

Neue Serien-Staffeln bei Disney+ im Oktober

Neue Serien-Staffeln bei Netflix im Oktober

Mit Heartstopper Staffel 3 ist eine der besten Netflix-Serien endlich zurück:

Heartstopper - S03 Trailer (Deutsch) HD

Deutsche Starts: Neue Serien im Oktober bei Sky und mehr

Für Maxton Hall-Fans: Damian Hardung wird für Love Sucks zum Vampir:

Love Sucks - S01 Trailer (deutsch) HD

Deutsche Starts: Neue Staffeln im Oktober bei Sky und mehr

Internationale Starts: Neue Serien im Oktober 2024

Die neueste NCIS-Serie taucht in Gibbs' düstere Vorgeschichte ein:

NCIS: Origins - S01 Trailer (English) HD

Internationale Starts: Neue Staffeln im Oktober 2024

Die 10 Serien-Highlights im September umfassen Staffel 2 von The Walking Dead: Daryl Dixon ebenso das Serien-Battle von Marvel und DC mit Agatha All Along und The Penguin. Außerdem steigt Netflix mit Monster in dunkle True Crime-Abgründe hinab.