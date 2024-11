Eine der besten Horror-Reihen der letzten 15 Jahre wird zur Trilogie: Grusel-Kind Esther kehrt in Orphan 3 zurück

2009 gruselte Esther in Orphan erstmals das Publikum. Jetzt kriegt das Horror-Kind tatsächlich seine eigene Trilogie. Denn Orphan 3 ist in Arbeit.

Jason, Michael, Art the Clown und Konsorten metzeln ihre Opfer wie auf dem Fließband. Da lobe ich mir doch das Waisenmädchen Esther. Sie will einfach nur eine Familie und eine quasi-inzestuöse Beziehung zum Adoptiv-Papi. Verständlich, oder? Dass sie dabei wiederholt über Leichen geht, ist doch nur – wie die Ärzte einmal sangen – Ausdruck ihrer Sehnsucht nach Liebe.

Und nein, ihr habt euch hier nicht in eine moralische Verteidigung der "Heldin" aus Orphan - Das Waisenkind und Orphan: First Kill verlaufen. Sondern in die frohe Botschaft, dass Orphan 3 kommt.

Isabelle Fuhrman kriegt dank Orphan 3 ihre eigene Horror-Trilogie

Isabelle Fuhrman, die zuletzt in Kevin Costners Western Horizon über die Prärie ritt, spielte das Waisenkind Esther erstmals 2009. Auf die Fortsetzung First Kill mussten Horror-Fans dann knapp 13 Jahre warten. Diesmal soll es nicht so lange dauern. Orphan 3 hat grünes Licht bekommen, wie das Branchenmagazin Variety meldet. Folgendes ist bekannt:



Isabelle Fuhrman kehrt für Orphan 3 zurück

First Kill-Autor David Coggeshall schreibt das Drehbuch

First-Regisseur William Brent Bell ist ebenfalls dabei

Zurzeit gibt es aber weder einen Kinostart noch Informationen zur Handlung.

Bei X (ehemals Twitter) tat Fuhrman bereits ihre Begeisterung darüber kund, sich wieder mit Zopf und Mordlust in eine Familie einzuschleimen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das ist für Horror-Fans auch interessant:

Esther hat sich zur Horror-Ikone entwickelt

Der erste Orphan-Film war zunächst etwas unscheinbar. Darin entscheidet sich ein gebeuteltes Ehepaar dafür, ein neunjähriges russisches Mädchen zu adoptieren. Esther entpuppt sich aber nicht als klischeehafter Satansbraten, sondern eher als gewiefte Manipulatorin, die Wunden aufreißt, bis die Nerven bei ihren neuen Eltern komplett blank liegen. Einen großen Reiz macht dabei auch das Spiel mit dem Unwohlsein des Publikums aus, da Esther sich viel zu erwachsen für ihr Alter benimmt.

Klassische Horror-Elemente wechseln sich in Orphan mit feinstem Psychoterror ab und werden von einem genialen Twist garniert. Deswegen entwickelte sich der Film über Jahre zu einem Geheimtipp. Orphan: First Kill folgte 2022 und erzählte die Vorgeschichte von Esther. Es ist anzunehmen, dass Orphan 3 ebenfalls vor den Ereignissen des ersten Films spielen wird.

Wer die beiden ersten Filme nachholen will, kann Orphan beim Moviecult-Channel auf Amazon Prime Video und First Kill bei RTL+ schauen – oder auf eines der Kauf- und Leihangebote zurückgreifen.