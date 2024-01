Eine der besten Horror-Serien aller Zeiten erstmals als Komplett-Box: Skandalregisseur Lars von Trier brachte Staffel 3 erst nach 25 (!) Jahren

Richtigen Krankenhaus-Horror verschaffte uns Lars von Trier in den 90ern mit seiner Serie Geister. 25 Jahre später brachte er dann die dritte und letzte Staffel heraus. Alle drei erscheinen jetzt fürs Heimkino.

Noch lange bevor Lars von Trier mit Nymphomaniac für Aufsehen sorgte, entwickelte er die dänische Serie Geister. Eine einzigartige Mischung aus Grusel und schwarzem Slapstick-Humor, die er nach einem Vierteljahrhundert um eine weitere Staffel erweiterte. Am 25. Januar erscheinen alle drei Staffeln fürs Heimkino.

Die komplette Serie der Staffel 1 und 2 gibt es in der Box auf Blu-ray * und DVD *. Die dritte Staffel Geister - Exodus, welche erst 2022 Premiere feierte, ist zwar nicht in der Box enthalten, erscheint einzeln aber ebenfalls am 25. Januar auf Blu-ray * und DVD *.

Das Bonusmaterial der Komplettbox:

Featurette mit Udo Kier

Behind The Scenes

Werbespots

Porträt Lars von Trier

Musikvideo „The Shiver“ von Lars von Trier

Trailer

Audiokommentar sowie ein Booklet

Darum geht es in Lars von Triers Geister

Die einzigartige Mischung aus Melodram, Soap-Opera, Krimikomödie und Horror erreichte in den 90ern zu Recht Kultstatus. Im größten Krankenhaus Dänemarks gehen eigenartige Dinge vor sich: Der Geist eines Mädchens spukt im Aufzug herum, ein Phantom-Krankenwagen erscheint jede Nacht und verschwindet wieder spurlos und der Fötus einer schwangeren Ärztin entwickelt sich viel zu schnell. Wie gut, dass es die Dauerpatientin Frau Drusse (Kirsten Rolffes) gibt. Die Hobbydetektivin mit einem Hang zum Spirituellen nimmt sich des Falles an.

Plaion Pictures Geister

Nach 25 Jahren beendet die dritte und letzte Staffel die Kultserie Geister

Nach einem Vierteljahrhundert präsentierte Lars von Trier seine Fortsetzung erstmals während der Filmfestspiele in Venedig 2022. Die Pressekonferenz dazu ist auch als Bonusmaterial auf der Heimkinofassung enthalten.

Trotz der langen Zeit zwischen den Fortsetzungen gibt es im Cast altbekannte Gesichter wie das von Ghita Nørby, Søren Pilmark und Birgitte Raaberg. Aber auch über neue Darsteller:innen können sich Fans freuen. Unter anderem sind mit Alexander Skarsgård (Succession), Mikael Persbrandt (Sex Education) und Lars Mikkelsen (The Witcher) skandinavische Schauspieler dabei, die auch in anderen großen internationalen Serien Erfolge feierten.

Die Premiere in Venedig entwickelte sich zum Erfolg. Auch die ehemalige Moviepilot-Chefredakteurin Lisa Ludwig war damals vor Ort und hat sich in ihrer ausführlichen Rezension zur neuen Horror-Staffel sehr positiv geäußert:

Lars von Trier mit seinem Gespür für das Eklige schafft Bilder, die im Gedächtnis bleiben und eine irgendwie kohärente Story, die das Beste aus Stranger Things und Scrubs in sich vereint.

Ein Problem bleibe aber, wie auch schon in anderen Werken von Trier, dass er bestimmte Thematiken nicht ernst nehme. So gehe er bei genderpolitischen Diskussionen oder der dargestellten Gewalt gegen Frauen mit einem Holzhammer statt Fingerspitzengefühl vor. Davon abgesehen hat Lars von Trier es mit Geister geschafft, aus einem Genre-Potpourri eine stimmige und unterhaltsame Kultserie zu erschaffen.

