Eine der besten Sci-Fi-Reihen kehrt zurück: Neuer Alien: Romulus-Trailer entfesselt den ultimativen Kino-Albtraum 2024

Nach Planet der Affen und Mad Max kehrt dieses Jahr eine weitere legendäre Sci-Fi-Reihe auf die große Leinwand zurück. Hier ist der neue und extrem schaurige Trailer zu Alien: Romulus.

Für Science-Fiction-Fans ist 2024 ein filmisches Schlaraffenland. Angefangen hat alles mit der heiß erwarteten Dune-Fortsetzung, die im Februar ins Kino kam. Zuletzt durften wir uns über die Rückkehr von zwei Sci-Fi-Reihen freuen, die seit Jahrzehnten Filmfans begeistern: Planet der Affen und Mad Max. Bald folgt der nächste große Titel.

In Alien: Romulus wütet das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt erneut in den klaustrophobischen Gängen eines Raumschiffs und sorgt für Angst und Schrecken. Nach dem extrem gelungenen Teaser-Trailer gibt es jetzt einen ausführlicheren Einblick in den Film, der von Horror-Experte Fede Álvarez inszeniert wurde.



Der Trailer zu Alien: Romulus verspricht den nervenaufreibendsten Science-Fiction-Film des Jahres

Alien: Romulus - Trailer 1 (English) HD

Die Handlung des neuen Alien-Films ist zwischen den ersten beiden Teilen der Reihe angesiedelt und dreht sich um eine Gruppe junger Kolonisator:innen, die in der Dunkelheit des Weltraums eine verlassene Raumstation entdecken und diese plündern. Womit sie nicht gerechnet haben, ist die schauerliche Kreatur, die sich dort versteckt.

Das klingt nicht nur nach der perfekten Prämisse für einen Alien-Film. Auch für Regisseur Fede Álvarez scheint diese Ausgangssituation wie geschaffen. In Vergangenheit schockte er mit kompromisslosen Horror-Krachern wie Evil Dead und Don't Breathe. Jetzt entfesselt er eines der ikonischsten Monster der Filmgeschichte.

Alien: Romulus ist der siebte Teil der Alien-Reihe, die uns seit 1979 begleitet. Damals brachte Ridley Scott das Weltraumbiest ins Kino, ehe er über drei Dekaden später für zwei Prequel-Filme auf den Regiestuhl zurückkehrte. Obwohl Scott einen weiteren Film plante, kam dieser nie zustande. Bei Alien: Romulus fungiert er als Produzent.

Alle Alien-Filme im Überblick:

Darüber hinaus sind zwei Crossover-Filme mit der Predator-Reihe entstanden:

Wann startet Alien: Romulus im Kino?

Alien: Romulus startet am 15. August 2024 in den deutschen Kinos. Cailee Spaeny, die zuletzt in dem endzeitlichen Civil War von Alex Garland begeisterte, spielt die Hauptrolle in dem Sci-Fi-Horror. Damit tritt sie in die Fußstapfen von Sigourney Weaver und Noomi Rapace, die in den vorherigen Filmen die Reihe angeführt haben.

Podcast: Die bisher besten Streaming-Filme 2024 bei Netflix, Amazon und Co.

Wir wagen einen ersten Blick zurück in das Streaming-Jahr 2024 und stellen euch die fünf besten Streaming-Filme vor, die bis dato bei Netflix, Amazon und Co. erschienen sind.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Knallharte Kampf-Action aus Deutschland, ein nachdenkliches Science-Fiction-Abenteuer mit Adam Sandler und neue Filme von gleich drei Regie-Größen: Im Streaming-Bereich gab es dieses Jahr schon einige starke Filme zu entdecken.