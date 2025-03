Eine der besten Sci-Fi-Serien des neuen Jahrtausends endet: Neuer Trailer entfesselt endlich die große Rebellion

In Kürze geht einer der besten Sci-Fi-Serien der letzten 25 Jahre zu Ende. Der neue Trailer zeigt, wie Jahre des Hasses in einem offenen Bürgerkrieg enden.

Wer Unrecht säht, wird Rebellion ernten. So zeigt es der neue Trailer zur 6. Staffel von The Handmaid's Tale, in dem die Grausamkeiten eines ganzen Regimes endlich mit dem Waffengang von June Osborne (Elisabeth Moss) und ihren Mitstreiterinnen beantwortet wird.

Schaut hier den neuen Trailer zu The Handmaid's Tale Staffel 6:

The Handmaid's Tale - S06 Trailer (English) HD

Mit The Handmaid's Tale Staffel 6 endet eine der besten Sci-Fi-Serien der letzten Jahre

The Handmaid's Tale basiert auf dem gleichnamigen Roman der Schriftstellerin Margaret Atwood. In einer dystopischen Zukunft ist ein großer Teil der Menschheit durch Umweltzerstörung und Krankheit unfruchtbar geworden, Ängste und Not verhelfen christlich-fundamentalistischen Kräften zur Macht. Sie etablieren mit dem neuen Staat Gilead ein Regime patriarchaler Grausamkeit: Gebährfähige Frauen werden dort als sogenannte Mägde systematisch ihrer Identität beraubt und zu Fortpflanzungszwecken vergewaltigt.

June Osborne, die als Magd den Namen Desfred tragen muss, lässt sich das Unrecht nicht gefallen: Zunächst subtil, dann immer heftiger und offener begehrt sie gegen ihre Unterdrücker auf. Wie der neue Trailer zeigt, stehen sie und ihre Kamerad:innen an der Schwelle zur handfesten Rebellion. Gilead soll fallen und seine Herrscher ihr gerechtes Schicksal ereilen.

The Handmaid's Tale hat seit dem Start 2017 viele Fans gefunden. Auch uns gilt das Ausnahmewerk als eine der besten Sci-Fi-Serien seit 2000.

Wann kommt die 6. Staffel der Sci-Fi-Serie The Handmaid's Tale nach Deutschland?

Die 6. Staffel von The Handmaid's Tale wird hierzulande zeitgleich zur US-Ausstrahlung veröffentlicht: Am 8. April 2025 erscheinen bei Magenta TV die ersten drei Folgen, alle weiteren Episoden kommen im Wochenrhythmus. Das große Finale läuft am 27. Mai.

