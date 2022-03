Eine der besten Serien der letzten Jahre bei Disney+: Surrealer erster Trailer beendet 4 Jahre Wartezeit

Vier Jahre mussten wir auf die 3. Staffel warten, nun kommt das große Finale gleich im Doppelpack. Hier könnt ihr den ersten längeren Trailer für die Atlanta-Rückkehr von Donald Glover schauen.

14 Emmy-Nominierungen, Platzierungen in Listen der besten Serien der 2010er Jahre und mehrere Stars, die durch ihre Auftritte in Hollywood durchstarteten: In seinen bisher zwei Staffeln mauserte sich Atlanta von Donald Glover zum Phänomen. Seit dem Ende von Staffel 2 mussten wir aber eine halbe Ewigkeit auf eine Fortsetzung der Abenteuer von Earn, Paper Boi und Co. warten. Das hat bald ein Ende. Atlanta Staffel 3 startet in wenigen Tagen und Staffel 4 kommt auch noch dieses Jahr. Seit Kurzem gibt es einen ersten längeren Trailer für die Rückkehr.

Schaut euch den surrealen Trailer für die 3. Staffel von Atlanta an:

Atlanta - S03 Trailer (English) HD

Atlanta Season 3 reist nach Europa

Die ersten Teaser für die neuen Folgen von Atlanta deuteten es an, der Trailer zeigt es en detail: In der 3. Staffel unternimmt Rapper Alfred/Paper Boi (Brian Tyree Henry) eine Europa-Tour mit allerhand bizarren Abenteuern. So heißt es in der offiziellen Synopsis (via IndieWire ):

Staffel 3, die fast vollständig in Europa spielt, verfolgt Earn (Donald Glover), Alfred, Darius (Lakeith Stanfield) und Van (Zazie Beetz) mitten in einer erfolgreichen Europa-Tournee, während die Gruppe die neue Umgebung als Außenseiter navigiert und damit kämpft, sich an den neuen Erfolg zu gewöhnen, von dem sie geträumt hatten.

Eine der besten Serien bei Disney+: Wann startet die 3. Staffel von Atlanta in Deutschland?

In den USA startet Atlanta Season 3 am 24. März 2022 bei FX. In Deutschland streamen Staffel 1 und 2 bei Disney+. In der Ankündigung der Neuzugänge im März wurde Staffel 3 aber noch nicht aufgeführt. Wir halten euch dazu auf dem Laufenden.

Für Fans von Atlanta haben wir überdies eine gute und eine schlechte Nachricht. Nach vier Jahren Wartezeit kommen 2022 gleich zwei Staffel der Serie. Staffel 4, die im Herbst starten wird, soll aber auch die letzte sein. Dazu Donald Glover via Variety :

Der Tod ist etwas Natürliches. Ich denke, wenn die Bedingungen für etwas stimmen, dann passiert es, und wenn die Bedingungen nicht stimmen, dann nicht. [...] Ich denke, es endet perfekt.

Donald Glover schließt eine Rückkehr in die Welt von Atlanta aber nicht aus und warf schon mal (nicht ganz ernst) die Idee eines Weihnachts-Specials in den Raum.

