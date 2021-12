Eine der besten Serien der letzten Jahre bei Disney+: Erster Teaser-Trailer verspricht surreale Rückkehr

Lange mussten wir warten, nun rückt Staffel 3 endlich näher. Ein erster Teaser-Trailer verspricht nämlich die Rückkehr von Atlanta, einer der besten Serien der letzten Jahre.

Das erste kurze Video war unheimlich kryptisch, nun gibt es einen längeren Teaser-Trailer, der die Rückkehr von Atlanta ankündigt. Das Video gibt einen besseren Einblick in die lang erwartete 3. Staffel, die so lustig, geheimnisvoll und nachdenklich werden dürfte wie eh und je. Atlanta eben. Aber seht selbst.

Schaut euch den Teaser-Trailer für Atlanta Season 3 an:

Atlanta - Season 3 Teaser "Visitors" (English) HD

Atlanta Season 3 reist mit Donald Glover nach Europa

Im Teaser-Trailer findet sich Rapper Alfred/Paper Boi (Brian Tyree Henry) unter anderem in Amsterdam wieder und scheint minimal verstört von den dortigen Gepflogenheiten zu sein. Hintergrund ist die Story, die bereits am Ende der 2. Staffel von Atlanta vorbereitet wurde. Dort machten sich sein Manager Earn (Donald Glover) und Alfred auf zu einer Europa-Tour. So heißt es in der offiziellen Synopsis (via IndieWire ):

Staffel 3, die fast vollständig in Europa spielt, verfolgt Earn, Alfred, Darius (Lakeith Stanfield) und Van (Zazie Beetz) mitten in einer erfolgreichen Europa-Tournee, während die Gruppe die neue Umgebung als Außenseiter navigiert und damit kämpft, sich an den neuen Erfolg zu gewöhnen, von dem sie geträumt hatten.

Vorfreude auf einer der besten Serien der letzten Jahre

Vier Jahre lässt sich Serienschöpfer und Hauptdarsteller Donald Glover (Solo: A Star Wars Story) Zeit für die neuen Folgen von Atlanta. Man mag ihm die nötige Zeit zur Reife aber auch nicht vorwerfen, immerhin hat er mit den ersten beiden Staffeln eine der am meisten gefeierten Serien der letzten 10 Jahre ins Fernsehen gebracht. In unserer Moviepilot-Liste der besten Serien der 2010er Jahre landete Atlanta nicht zufällig auf Platz 6.

Darüber hinaus sind die Stars der Serie jetzt allesamt vielbeschäftigt. Lakeith Stanfield (Judas and the Black Messiah) kann mittlerweile eine Oscar-Nominierung vorweisen, Zazie Beetz war in Deadpool 2 und Joker zu sehen, Brian Tyree Henry ist mit Eternals ins Marvel Cinematic Universe eingestiegen und Donald Glover veröffentlichte neben dem Film Guava Island auch sein viertes Studioalbum als Childish Gambino. Diese Terminpläne muss man erstmal synchronisieren, von einer dazwischen funkenden Pandemie ganz zu schweigen...

Wann kommt Atlanta Staffel 3 zu Disney+?

Staffel 3 von Atlanta soll am 24. März 2022 Premiere feiern und besteht wieder aus 10 Episoden. In den USA wird Atlanta beim Sender FX gezeigt. Da die ersten zwei Staffeln der Serie in hierzulande bei Disney+ verfügbar sind, können wir darauf hoffen, dass, ähnlich wie bei der FX-Serie Y: The Last Man, eine zeitnahe Veröffentlichung bei Disney+ in Deutschland stattfindet.

Die Zukunft von Atlanta ist derweil gesichert. Staffel 3 und 4 wurden nämlich zusammen in Auftrag gegeben und produziert. Zu den Drehorten gehörten unter anderem Amsterdam, London und Paris.

In der Top 21 des Jahres 2021 befinden sich dabei neue Serien wie WandaVision und Arcane sowie neue Staffeln von Ted Lasso und Cobra Kai. Von Animationserien über Dramas und Krimis bis zu Horror, Fantasy und Science-Fiction ist garantiert für alle etwas dabei.



