Eine der besten Serien kehrt nach fast 10 Jahren Pause auf Netflix zurück

Netflix legt eine der besten Serien der letzten 10 Jahre neu auf. Wie der Polit-Thriller Borgen – Gefährliche Seilschaften fortgesetzt wird, erfahrt ihr hier.

Deutschland brauchte eine Weile, während skandinavische Serien schon viel früher international für Aufsehen sorgten. Bestes Beispiel: der Polit-Thriller Borgen - Gefährliche Seilschaften. Die aus drei Staffeln bestehende Serie über den Aufstieg einer Politikerin in die höchsten Etagen der Macht wurde bei Erscheinen gefeiert. 2013 aber war Schluss. Dachten wir zumindest, denn Netflix hat eine 4. Staffel von Borgen bestellt.

Seit dieser Woche gibt es auch erste Bilder zur Rückkehr nach 9 Jahren Pause und einen Starttermin.

Warum ist die Rückkehr von Borgen bei Netflix etwas Besonderes?

Borgen erhielt nicht so viele Remakes wie andere skandinavische Hits, etwa Die Brücke (Vorbild von The Bridge, Der Pass, The Tunnel...) und Kommissarin Lund (Vorbild von The Killing). Das spricht aber auch für die einzigartige Story. Denn Borgen ist einerseits tief verwurzelt im dänischen Politik-Betrieb und andererseits leicht verständlich und extrem spannend erzählt.

Schaut euch den Trailer für Borgen Staffel 1 an:

Borgen - S01 Trailer (Deutsch)

Birgitte Nyborg (Sidse Babett Knudsen) wird überraschend zur ersten Premierministerin Dänemarks gewählt. In der Folge muss sie mit Hilfe von wechselnden politischen Allianzen durch ein politisches Minenfeld manövrieren. Gesellschaftliche Herausforderungen, Skandale, Patzer und Weltpolitik wechseln sich ab. Das alles kommt ohne die diabolischen Intrigen von House of Cards aus und bewegt sich dank des dänischen Parteiensystems sogar näher an der deutschen Realität. Stellt euch also Politik vor, aber spannend und charismatisch und mit der großartigen Sidse Babett Knudsen (The Duke of Burgundy) in der Hauptrolle.

Mit Borgen: Die 100 besten Serien der letzten 10 Jahre

In der 3. Staffel fand Borgen - Gefährliche Seilschaften ein logisches Ende, was die Neugier auf die Rückkehr nur noch steigert. Wie kann kann man eine fast perfekte Serie nach 9 Jahren fortsetzen?

Das wissen wir über die 4. Staffel von Borgen – Gefährliche Seilschaften

Die 4. Staffel der Serie heißt Borgen – Power & Glory und folgt wieder Hauptfigur Birgitte Nyborg und ihrem politischen Team. Als plötzlich Öl in Grönland gefunden wird, gerät die Außenministerin in einen "Kampf der Supermächte um die Kontrolle der Arktis". Dabei spielt natürlich auch der Klimawandel eine besondere Rolle.

Schaut euch die ersten Bilder aus Borgen – Power & Glory an:

© Netflix © Netflix © Netflix © Netflix © Netflix © Netflix © Netflix Erste Bilder aus Borgen – Power & Glory

Power and Glory wird zwar als Fortsetzung der ersten drei Staffeln von Borgen beschrieben. In der Pressemitteilung wird sie aber auch als selbstständige Serie bezeichnet, was den Einstieg für Neulinge erleichtern dürfte.

Aus dem Original-Cast kehren einige bekannte Gesichter zurück und auch Serien-Schöpfer Adam Price, der für Netflix bereits Ragnarök umsetzte, ist an Bord.



Wann kommen die neuen Folgen von Borgen – Gefährliche Seilschaften zu Netflix?

In den skandinavischen Ländern kommt Power & Glory bereits im April. Das deutsche Publikum muss sich länger gedulden. Hier startet die 4. Staffel von Borgen am 2. Juni 2022 bei Netflix.

Bis dahin bleibt immerhin genug Zeit, um die ersten 3 Staffeln von Borgen nochmal zu schauen. Diese streamen aktuell bei Netflix.

Podcast: Wie gut ist Vikings Valhalla bei Netflix?

Vikings: Valhalla setzt das Erbe der erfolgreichen Historienserie Vikings bei Netflix fort. Viele Fan-Reaktionen sind aber äußerst negativ.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im Podcast stellen wir euch die Serie vor, besprechen ihre Stärken und Schwächen. Vor allem fragen wir uns, wie sich die Reaktionen vieler Fans erklären lassen. Ist Vikings: Valhalla schlechter oder einfach nur anders als das Original?