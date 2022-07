Eine der besten Serien überhaupt, Star Trek und noch viel mehr zum halben Preis streamen mit großer RTL+-Aktion

Neukunden und Rückkehrer können bei RTL+ jetzt richtig sparen: Im Rahmen einer Sommer-Aktion gibt es aktuell 50 Prozent Rabatt auf drei Monate RTL+ Premium.

Wer diesen Sommer in Anbetracht der bevorstehenden Hitzewelle seine freie Zeit lieber auf dem heimischen Sofa verbringt, als bei gleißenden Sonnenstrahlen vor die Tür zu gehen, bekommt aktuell einen tollen Deal bei RTL+ geboten: Denn dort gibt es das Premium-Paket für drei Monate um 50 Prozent reduziert zum Preis von schmalen 7,49 Euro.

Das Paket beinhaltet dabei nicht nur diverse Eigenproduktionen der RTL-Gruppe, sondern gewährt euch auch Zugriff auf diverse internationale Serienhighlights wie Star Trek, Dexter und bald auch The Leftovers (ab dem 1. August). Wir verraten euch, was ihr für euer Geld bekommt und warum sich die Aktion lohnt.

RTL+ Premium jetzt für 3 Monate 50 Prozent günstiger Zum Deal Deal

Was hat es mit der Sommer-Aktion von RTL+ Premium auf sich?

Die Sommer-Aktion von RTL+ bietet euch 50 Prozent Rabatt auf RTL+ Premium *. Dabei gelten folgende Bedingungen:

Die Aktion dauert vom 13. Juli bis zum 27. Juli 2022.



Wer in diesem Zeitraum ein Abo für RTL+ Premium abschließt, bekommt die ersten drei Monate zum Gesamtpreis von 7,49 Euro** (statt 14,97 Euro).



Das Angebot gilt für Neukund:innen und Wiedereinsteiger:innen. Wer also aktuell kein Abo von RTL+ Premium besitzt, profitiert von dem Rabatt – unabhängig davon, ob in der Vergangenheit schonmal ein Abo bestand oder nicht.

Viele Topserien: Was hat RTL+ Premium zu bieten?

Neben diversen hochkarätigen US-Serien hat RTL+ Premium jede Menge Unterhaltung für Star-Trek-Fans zu bieten. Der Streaming-Dienst sendet unter anderem alle bekannten Original-Star-Trek-Serien, darunter Star Trek, Star Trek: The Next Generation, Star Trek: Deep Space Nine, Star Trek: Voyager und Star Trek: Enterprise.



Ein weiteres Highlight für Serienfans ist einer der besten Titel seines Genres, nämlich Dexter. Michael C. Hall schlüpft in dieser Krimiserie in die Rolle des Forensikers Dexter Morgan, der ein geheimes Doppelleben als Serienkiller führt. Bei RTL+ Premium könnt ihr euch acht Staffeln der Originalserie in voller Länge anschauen. Das hochemotionale The Leftovers wiederum kürten wir zu einer der besten Serien des letzten Jahrzehnts.



Aber RTL+ Premium hat noch mehr Highlights in petto, darunter folgende Serien und Film-Hochkaräter:



RTL+ Premium jetzt für 3 Monate 50 Prozent günstiger *



Ihr seht also: Das aktuelle Angebot für RTL+ Premium lohnt sich definitiv. Neben den genannten Highlights seht ihr übrigens auch aktuelle Shows und Sendungen der RTL-Sendergruppe bei RTL+ Premium eine Woche früher als die Fernsehausstrahlung. Der Hitze-Sommer kann also kommen!

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



**Der rabattierte Gesamtpreis von 7,49€ (inkl. MwSt.) gilt nur für die ersten drei Monate im Tarif Premium und wird bei Abschluss des Angebots vorab gezahlt. Bei diesem Angebot entfällt die kostenlose 30-tägige Testphase. Sofern du das Paket nicht mit einer Frist von 30 Tagen zum Laufzeitende kündigst, läuft dein Premium Paket nach Ablauf dieser drei Monate zu den bekannten Konditionen und dem Preis von monatlich 4,99€ (inkl. MwSt.) automatisch weiter. Eine Kündigung ist weiterhin immer mit einer Frist von 30 Tagen zum nächsten Abrechnungstermin möglich. Das Angebot ist nicht von Kunden buchbar, die sich zum Aktionszeitraum bereits in einem Premium/Premium Duo Paket befinden. Das Angebot ist nicht mit anderen Aktionen oder Rabatten kombinierbar und pro Kunde nur einmal einlösbar.