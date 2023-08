Eine der besten Star Trek-Folgen: Strange New Worlds führt enorm wichtige Figur ein, aber nur, wenn du genau aufpasst

Die neue Musical-Folge von Star Trek: Strange New Worlds begeistert, aber nebenbei wird eine Figur erwähnt, die für Kirk eine enorme Bedeutung haben wird.

Die 9. Folge von Star Trek: Strange New Worlds ist ein unglaublich komisches und berührendes Musical. Die Star Trek-Neuheit begeistert mit Tanz und Gesang, nutzt diese aber zur Charakterisierung und Ausgestaltung der Hintergrundgeschichten. Eine davon gehört James. T. Kirk (Paul Wesley).

In einem der Höhepunkte der Episode gesteht Security-Chefin La'an Noonien-Singh (Christina Chong) die Gefühle, die sie für einen Kirk aus einer alternativen Zeitlinie entwickelt hat und die sie in Ansätzen für ihn spürt. Kirk allerdings gibt sofort zu, dass er in einer Art Beziehung mit einer gewissen Carol Marcus ist, die ein Kind von ihm erwartet.

Paramount La'an und James in Strange New Worlds

Im bald 60 Jahre alten Star Trek-Kanon trägt der Name Carol Marcus eine besondere und besonders tragische Bedeutung.

Wer ist Carol Marcus im Star Trek-Universum?

Wer die Star Trek-Filme mit William Shatner kennt, musste bei der Erwähnung einer schwangeren Carol Marcus womöglich zweimal zusammenzucken. Erstens wegen der Wiedererkennung des Namens und zweitens wegen der Tragödie, die mit Carol verbunden ist.

Carol Marcus ist eine Wissenschaftlerin, mit der Kirk anbandelt, als sie auf Starbase 1 stationiert ist und er auf der USS Farragut. Sie wird schwanger, doch sieht sie keine Zukunft in der gemeinsamen Beziehung. Beide wollen in ihren Karrieren vorankommen und das bedeutet eine dauerhafte räumliche Trennung. Carol entschließt sich, ihren Sohn allein aufzuziehen.

Paramount Carol Marcus in Star Trek

Innerhalb der Handlung des bisherigen Star Trek-Kanons passiert das im Jahr 2259, in dem auch Strange New Worlds spielt. Eingeführt wurde die Figur Carol (Bibi Besch) in Star Trek II: Der Zorn des Khan (1982), der 26 Jahre nach Ende der Beziehung spielt.

Darin leitet sie mittlerweile das Genesis-Projekt, an dem ihr erwachsener Sohn David (Merritt Butrick) mitarbeitet. Als die Genesis-Technik gestohlen wird, kreuzen sich die Wege der beiden, sodass Admiral Kirk zum ersten Mal seinen Sohn David trifft.

Paramount David Marcus

In Star Trek III: Auf der Suche nach Mr. Spock wird David jedoch von Klingonen ermordet. Das Ereignis beeinflusst die weitere Filmreihe um Shatners Kirk, der einen tiefen Hass gegen die Klingonen entwickelt.

In Star Trek VI - Das unentdeckte Land wird ihm der Verlust des Sohnes als ein Motiv für die angebliche Ermordung des Klingonen-Kanzlers vorgehalten.

Carol Marcus tritt auch in Star Trek Into Darkness auf

Paramount Alice Eve als Carol Marcus

In der sogenannten Kelvin-Timeline, also den Filmen mit Chris Pine als Captain Kirk, treffen wir Carol Marcus (Alice Eve) ebenfalls. In Star Trek Into Darkness (2013) schmuggelt sie sich unter falschem Namen auf die Enterprise, um verschwundene Torpedos zu untersuchen. Auch in dieser Timeline muss Carol einiges mitmachen, als ihr Vater vor ihren Augen ermordet wird.

Werden wir Kirks Sohn in Strange New Worlds sehen?

Ein Auftritt von Carol Marcus in kommenden Folgen von Strange New Worlds ist naheliegend. Paul Wesleys Kirk hat in dieser Staffel eine wachsende Rolle im Ensemble erhalten und es ist denkbar, dass die Serie die Trennung thematisiert.

Dass wir David in seinen Zwanzigern oder gar seinen Tod in der Science-Fiction-Serie sehen, bleibt aber unwahrscheinlich. Voraussetzung dafür wäre eine Reise in die Zukunft oder eine Vision. Das können wir natürlich nicht ausschließen, aber mit angehaltenem Atem sollte man nicht darauf warten.

So kannst du die Star Trek-Folge in Deutschland streamen

Strange New Worlds ist in Deutschland über Paramount+ * in einer Flat verfügbar. Bisher wurden neun Episoden der 2. Staffel veröffentlicht. Immer donnerstags gibt es eine neue Folge. Diese Woche wird das Staffelfinale in Deutschland veröffentlicht.

Wenn ihr euch näher mit dem Franchise beschäftigen wollt, dann findet ihr hier eine Übersicht über alle Star Trek-Filme und Serien in chronologischer Reihenfolge.

Hört den Podcast zu Strange New Worlds: Star Trek ist so gut wie seit 20 Jahren nicht mehr

Star Trek ist eine der bedeutendsten Science-Fiction-Reihen überhaupt. Doch nach Beginn des neuen Jahrtausends schlitterte das Franchise in die Krise. Versuche eines Neustarts spalteten die Fans – im Kino genauso wie im Fernsehen. Jetzt ist Star Trek trotzdem so gut wie seit Jahren nicht mehr.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir erklären in der neuen Folge des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber, warum ihr der bald 60 Jahre alten Sci-Fi-Reihe eine Chance geben solltet, und empfehlen euch drei neue Serien, die sich unbedingt lohnen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.