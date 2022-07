Eine der größten Fantasy-Serien des Jahres bei Netflix wird wie 6 Filme in einer Staffel

The Sandman verspricht eines der bombastischsten Fantasy-Highlights 2022 zu werden. Seht bei Moviepilot exklusiv ein spannendes Featurette zur Serie.

Fantays-Fans fiebern Sandman entgegen. Das schaurige Epos könnte eine der größten Fantasy-Serien des Jahres werden, das legen zumindest die bisherigen Trailer nahe. In einem neuen Video, das ihr bei Moviepilot zuerst seht, beschreibt Showrunner Allan Heinberg die erste Staffel 1 des Netflix-Abenteuer als "6 Filme in einer Reihe". In dem Featurette erhaltet ihr viele weitere spannende Infos zur Serie.

Schaut euch hier das exklusive neue Video zu The Sandman an:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Fantasy-Bombast bei Netflix: Sandman Staffel soll 6 Welten in 6 Filmen zeigen

Die erste Staffel ist einzigartig, weil es für die ersten sechs Folgen je eine andere Welt und eine andere Besetzung gibt. Sie wirkt also wie 6 kleine Filme in einer Reihe.

So beschreibt Heinberg die ersten sechs der insgesamt 10 Sandman-Episoden. Wie genau dort die Story des Kult-Comics von Neil Gaiman inszeniert wird, ist noch nicht klar. Der Herrscher der Traumwelt (Tom Sturridge) entkommt dort seiner Jahrzehnte dauernden Gefangenschaft und macht sich daran, drei gestohlene Insignien seiner Macht aufzuspüren und sein Reich wieder aufzubauen. Dabei besucht er auch die Reiche anderer übernatürlicher Wesen – etwa die Hölle, über die Game of Thrones-Star Gwendoline Christie als Lucifer Morgenstern herrscht.

Wann kommt die Horror-Fantasy-Serie Sandman zu Netflix?

Genaueres werden Fans schon bald erfahren. Denn Sandman startet bereits am 5. August 2022 auf Netflix. Die erste Staffel 1 hat eine Länge von 10 Folgen.

22 heiß erwartete Serien-Highlights, die noch 2022 starten

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was startet noch dieses Jahr bei Netflix, Amazon, Disney+ und mehr? Wir blicken im Moviepilot-Podcast Streamgestöber voller Vorfreude auf die neuen Serien, die uns abseits großer Serienblockbuster wie Herr der Ringe und House of the Dragon in der zweiten Jahreshälfte noch erwarten:

Für euch bedeutet das jede Menge Streaming-Tipps für eure Merklisten. Mit dabei sind Sci-Fi-Kracher wie Star Trek: Strange New World und Star Wars: Andor, neues Horror-Futter mit Gänsehaut um Mitternacht sowie Geheimtipps wie 1883 und The Bear.

Freut ihr euch auf Sandman?