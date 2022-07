Netflix-Albtraum beginnt: Bombastischer Trailer verspricht eine der größten Fantasy-Serien des Jahres

Die heißerwartete Fantasy-Serie Sandman verfilmt Neil Gaimans legendäre Graphic Novel. Jetzt hat Netflix den ersten langen Trailer veröffentlicht.

Der Sommer der Fantasy-Serien steht uns bevor. Doch ehe das Game of Thrones-Prequel House of the Dragon und Amazons Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht die Serienwelt zum Beben bringen, startet schon in wenigen Wochen bei Netflix mit Sandman die Adaption einer der wegweisendsten Graphic Novel des Fantasy-Genres.

Auf der San Diego Comic-Con enthüllte Netflix nach zahlreichen Teaser-Eindrücken nun den ersten richtigen Trailer. Und dieser verspricht ein eindrucksvolles wie düsteres Fantasy-Werk voller dämonischer Intrigen, magischer Geschöpfe und aufregender Abstecher in Traumwelten und Höllendimensionen.

Der Trailer zu Sandman verspricht ein aufregendes Fantasy-Epos auf Netflix

Sandman - Trailer (Deutsch)

Der britische Autor Neil Gaiman veröffentlichte zwischen 1989 und 1993 das Comic-Meisterwerk The Sandman über den Herrscher der Traumwelt namens Dream. Nach zahlreichen gescheiterten Versuchen Hollywoods, die albtraumhafte Fantasy-Horror-Saga zu verfilmen, steht nun endlich die erste Live-Action-Adaption bevor.



Die Handlung von Sandman folgt dem Ewigen Dream (Tom Sturridge), dem Herrscher über das Reich der Träume. Als ein böser Magier diesen beschwört und gefangen nimmt, muss die Traumwelt über 100 Jahre ohne Führung auskommen. Schließlich kann sich Dream befreien, doch sein Königreich ist zerstört. Nun begibt er sich auf die abenteuerliche Suche nach den drei gestohlenen Insignien, die ihm seine Macht verleihen.

Fans der epischen Vorlage können sich bei dieser Verfilmung in sicheren Händen wiegen. Denn Schöpfer Neil Gaiman selbst ist stark in das Projekt involviert gewesen, das er gemeinsam mit David S. Goyer und Allan Heinberg entwickelt hat. Trotz einiger kleiner Änderungen und Modernisierungen soll die Serie der Handlung der Comics treu bleiben. Adaptiert werden in der ersten Staffel die ersten zwei der insgesamt 10 Sammelbände: Präludien & Notturni sowie Das Puppenhaus.

Die Besetzung von Sandman vereint Stars aus Game of Thrones und Harry Potter

Der Cast von Sandman überzeugt mit einigen bekannten Namen aus dem Fantasy-Genre. Mit Gwendoline Christie und Charles Dance sind gleich zwei Game of Thrones-Stars zu sehen. Diese verkörpern Höllenfürstin Lucifer Morningstar und den Okkultisten Roderick Burgess. Harry Potter-Fans können sich auf ein Wiedersehen mit David 'Remus Lupin' Thewlis freuen, der den Psychopathen John Dee spielt.

© Netflix Sandman

Neben Tom Sturridge als finsterer Traum-Herrscher Dream ist Boyd Holbrook (Narcos, Logan) als albtraumhafter Bösewicht Der Korinther zu sehen. Ebenso zur Hauptbesetzung gehören Doctor Who Star Jenna Coleman in der Rolle der Johanna Constantine, Joely Richardson als Ethel Cripps, Kirby Howell-Baptiste als Death sowie Mason Alexander Park als Desire. Star Wars-Legende Mark Hamill leiht zudem dem Kürbismann Mervyn seine Stimme.

Epische Fantasy-Serie: Wann startet Sandman bei Netflix?

Seit im Sommer 2019 bekanntgegeben wurde, dass die Serienadaption von Neil Gaimans Comic-Epos bei Netflix entsteht, warten Fans gespannt und geduldig auf den Start. Am 5. August 2022 ist es nun endlich soweit. Dann stehen alle 10 Episoden von Sandman bei Netflix zum Streamen bereit.

Nicht nur Sandman: Diese 22 Serien-Highlights starten auch noch 2022

Was startet noch dieses Jahr bei Netflix, Amazon, Disney+ und mehr? Wir blicken im Moviepilot-Podcast Streamgestöber voller Vorfreude auf die neuen Serien, die uns abseits großer Serienblockbuster wie Herr der Ringe und House of the Dragon in der zweiten Jahreshälfte noch erwarten:

Für euch bedeutet das jede Menge Streaming-Tipps für eure Merklisten. Mit dabei sind Sci-Fi-Kracher wie Star Trek: Strange New World und Star Wars: Andor, neues Horror-Futter mit Gänsehaut um Mitternacht sowie Geheimtipps wie 1883 und The Bear.

Wie hat euch der Trailer zur Sandman-Serie gefallen?