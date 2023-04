Eine der größten Horror-Legenden überhaupt: Beklemmender Trailer zu Vampir-Terror, der euch "zu Tode erschrecken" soll

Der Trailer zu The Last Voyage of the Demeter beleuchtet ein berüchtigtes Kapitel aus der Dracula-Geschichte, das wir noch nie so ausführlich zu sehen bekommen haben. Schaut euch das gruselige Video selbst an.

Seit der Veröffentlichung von Bram Stokers legendärem Roman Dracula wurde der ikonische Vampir schon mehrfach auf die Leinwand gebracht. Jetzt folgt eine weitere Adaption des Stoffs, die einen originellen Blickwinkel verspricht. The Last Voyage of the Demeter beleuchtet den Abschnitt, in dem die Vampir-Legende auf dem Schiff von Transsilvanien nach London gebracht wird. Schaut euch den furchteinflößenden Trailer dazu am besten direkt selbst an.

Hier ist der erste Trailer zum Dracula-Horror The Last Voyage of the Demeter:

The Last Voyage of the Demeter - Trailer (English) HD

Horror-Experte steckt hinter neuem Vampir-Terror

In der Story des Films begibt sich das Schiff namens Demeter mit 24 hölzernen Boxen als Fracht auf den Weg von Transsilvanien nach London. Was die Crew nicht ahnt: eine der Kisten ist der Sarg von Graf Dracula höchstpersönlich! Schon bald sorgt die untote Ikone an Bord für brutalen Terror.

Die Regie für The Last Voyage of the Demeter hat André Øvredal übernommen. Mit seinen Filmen Trollhunter, The Autopsy of Jane Doe und Scary Stories to Tell in the Dark hat er sich schon als Fachmann für furchteinflößende Bilder behauptet. Diesen Eindruck teilt auch The Last Voyage of the Demeter-Star David Dastmalchian im Interview mit Collider :

André ist Schüler und Kind von und mit dem Genre aufgewachsen. Horror ist sein Rückgrat und er ist ein wahres Monsterkind. Er hat diese tiefe Liebe und Affinität zu Bram Stokers Dracula, genau wie ich. Sein Wissen über das Buch und seine Leidenschaft für die Charaktere sind so schön, und er hat diese wirklich intensive und einzigartige Vision und eine Art, Geschichten zu erzählen, die so außerhalb der Norm liegt.

Jeder, der mit seinen Werken wie Trollhunter, Scary Stories to Tell in the Dark, The Autopsy of Jane Doe vertraut ist, sagt sich: 'Nun, dieser Typ macht nie kleine Schritte. Er geht in die Vollen.' Mit diesem Film hat er einen großen Sprung gemacht. Ich denke, es wird die Leute zu Tode erschrecken, aber es wird auch eines dieser Filmerlebnisse sein, die dich an diesen anderen Ort transportiert.

Ab dem 17. August 2023 könnt ihr euch selbst davon überzeugen. Dann startet The Last Voyage of the Demeter in den deutschen Kinos.

