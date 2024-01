Eine der größten Sci-Fi-Reihen geht nach 9 Jahren im Heimkino weiter: Schon jetzt das limitierte Steelbook der dystopischen Vision sichern

Beklemmende Sci-Fi-Dystopie zwischen Horror und Hoffnung: Die Tribute von Panem erreichte ein Millionenpublikum und wurde zum Welterfolg. 9 Jahre nach dem letzten Film geht es im Kino und im Heimkino weiter.

Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds & Snakes ist keine klassische Fortsetzung, sondern nimmt uns mit in die Vergangenheit und erzählt die Geschichte von Coriolanus Snow (Tom Blyth), den ihr als President Snow aus der Hauptreihe kennt.

Während das Hunger-Games-Prequel noch im Kino läuft, könnt ihr euch jetzt schon die Heimkino-Ausgabe bei Amazon sichern. Besonders beliebt sollte das limitierte 4K-Steelbook sein, das am 5. April erscheint.

The Ballad of Songbirds and Snakes limitiertes 4K-Steelbook Deal Zum Deal

Neben dem 4K-Steelbook gibt es auch noch eine Standard-4K-Version *, die wie das Steelbook eine 4K-Disc und eine Blu-ray-Disc enthält. Natürlich könnt ihr euch den Film auch als Blu-ray * oder DVD * bestellen.

Der beste Film der Reihe? So gut kam The Ballad of Songbirds & Snakes an

Schon die ersten Reaktionen kurz nach Kinostart waren überaus positiv und versprachen atemberaubende Action. Sogar vom "" war teilweise die Rede. Doch was ist so gut an dem neuen Franchise-Eintrag?

Die Fans sind sich einig: Die Romanvorlage wurde großartig umgesetzt und der Film gibt dem Bösewicht aus der Hauptreihe zusätzliche Tiefe. So ist der junge Coriolanus Snow durch seine Vielschichtigkeit eine ideale Hauptfigur, mit der man mitfiebert, obwohl ihre Handlungen zunehmend finsterer werden.



Auch der restliche Cast ist großartig und wird in den Kritiken gelobt. Rachel Zegler beweist sich als rebellische Sängerin Lucy Gray Baird, die von Snow bei den brutalen Battle-Royal-Spielen betreut wird. Darüber hinaus liefern große Namen wie Peter Dinklage, Jason Schwartzman und Viola Davis starke Performances ab.

Bei Rotten Tomatoes kommt der Film auf starke 89 Prozent positive Publikumsbewertungen, während die Fachpresse etwas verhaltener reagiert hat – 64 Prozent der Reviews sind positiv. Bei Moviepilot stehen solide 6.6 von 10 Punkte. Ob The Ballad of Songbirds and Snakes der beste Film der Reihe ist und damit den bei Moviepilot bisher besten Film der Reihe Catching Fire übertrifft, ist jedem Fan selbst überlassen.

Worum geht es in The Ballad of Songbirds & Snakes?

Der junge Coriolanus ist die letzte Hoffnung seiner eins wohlhabenden Familie Snow. Die Fassade als Spitzenstudent der Akademie fällt ihm zunehmend zur Last. Als das Schicksal zuschlägt und er ein armes Mädchen bei den 10. Hungerspielen betreuen muss, sieht er seine Chance, die Fäden seines Schicksals selbst in die Hand zu nehmen.

