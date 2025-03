Eine der spannendsten Sci-Fi-Serien 2025 kommt bald zu Netflix: Aliens wollen die Menschheit mit toxischem Schnee vernichten

Sci-Fi-Fans sollten sich unbedingt eine neue Netflix-Serie vormerken, die schon im April an den Start geht. In der Comic-Verfilmung beginnt inmitten eines tödlichen Schneefalls ein Kampf ums Überleben.

Spannende Serien für Science-Fiction-Fans werden bei Netflix immer seltener. Obwohl gefeierte Genre-Hits wie Stranger Things und Black Mirror in den kommenden Monaten mit neuen Staffeln zurückkehren, stehen beim Streamingdienst überraschend wenige Sci-Fi-Neuheiten für 2025 auf dem Plan.

Umso größer ist die Vorfreude auf eine der interessantesten Netflix-Neuheiten des Jahres, die schon in wenigen Wochen an den Start geht. Denn die Sci-Fi-Serie Eternauta verfilmt einen postapokalyptischen Comic-Klassiker nach 68 Jahren.

Sci-Fi-Apokalypse bei Netflix: Darum geht's in Eternauta

Bei Eternauta handelt es nicht etwa um eine US-amerikanische Blockbuster-Produktion, sondern um ein argentinisches Original. Die Geschichte führt nach Buenos Aires, über das eines Tages ein todbringender Schnee hinabfällt. Wer mit dem Schnee in Berührung kommt, stirbt sofort.

Juan Salvo (Ricardo Darín) und andere Überlebende kämpfen sich daraufhin unter größten Anstrengungen durch die Post-Apokalypse. Bald machen sie jedoch eine schockierende Entdeckung. Hinter dem toxischen Schneefall stecken Außerirdische, die die gesamte Menschheit auslöschen wollen. Und die Invasion könnte noch weitere Angriffe mit sich bringen.

Die Netflix-Serie ist eine Adaption der erstmals 1957 veröffentlichten Graphic Novel El Eternauta, die von Héctor G. Oesterheld geschrieben wurde. Jahrzehnte lang scheiterten zahlreiche Versuche, den Stoff zu verfilmen. Im Jahr 2020 verkündete Netflix offiziell die allererste Umsetzung, die von Regisseur Bruno Stagnaro entwickelt wurde. Dieser arbeitet bereits seit über 20 Jahren an der Comic-Verfilmung, wie er gegenüber Infobae verrät.

Unter anderem wegen der Pandemie verzögerte sich die Produktion um ein paar weitere Jahre. Die Dreharbeiten begannen schließlich 2023 in Argentinien. Um die düstere Schnee-Apokalypse zum Leben zu erwecken, wurden Teile der Serie in einem sogenannten Volume gedreht, also in virtuellen Umgebungen vor riesigen LED-Wänden. Diese Technik wurde für die Star Wars-Serie The Mandalorian entwickelt und kommt seither bei zahlreichen Film- und Serienproduktionen zum Einsatz.

Wann startet die Sci-Fi-Serie Eternauta bei Netflix?

Schon in wenigen Wochen hat das Warten ein Ende. Die Science-Fiction-Serie Eternauta wird am 30. April 2025 bei Netflix veröffentlicht. Zum Start erscheinen direkt alle sechs Episoden als Binge.

Podcast: Ist Netflix’ teuerster Film die größte Sci-Fi-Entttäuschung des Streamers?

320 Millionen US-Dollar soll Netflix für den Sci-Fi-Actioner The Electric State ausgegeben haben, mehr als je zuvor für einen Film. Doch was ist am Ende dabei herausgekommen?

Im Vergleich mit anderen teuren Netflix-Produktionen, schauen wir auf den Look, die Stars und die Vorlage von The Electric State und diskutieren, was funktioniert und wo der Science-Fiction-Blockbuster mächtig enttäuscht.