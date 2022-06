Eine der spannendsten Sci-Fi-Visionen bei Netflix endet

Auf Netflix gibt es seit zwei Jahren ein einzigartiges Sci-Fi-Universum zu bestaunen. Das soll jetzt allerdings mit Staffel 4 zu Ende gehen.

Ein Zug, der die letzten Überlebenden der Menschheit durch eine apokalyptische Eiswüste transportiert. Hinter der Sci-Fi-Serie Snowpiercer auf Netflix steckt ein einzigartiges Konzept. Damit ist es jetzt vorbei. Mit Staffel 4 soll das dystopische Action-Abenteuer abgeschlossen werden.

Endstation für einzigartige Sci-Fi-Welt: Snowpiercer verabschiedet sich mit Staffel 4

Das berichtet unter anderem der Hollywood Reporter . Produzent TNT verkündete:

Wir bestätigen, dass Snowpiercer nach seinem erfolgreichen Lauf über mehrere Staffeln [nun] enden wird. Die talentierten Autoren, Schauspieler und die Crew haben eine außergewöhnliche Idee zum Leben erweckt. [...] Die Serie wurde von der Kritik gelobt [und] hatte einen bedeutenden Einfluss auf das postapokalyptische Genre.

Die sowohl auf einer Comic-Vorlage wie auf dem Kinofilm Snowpiercer basierende Serie hatte gerade in ihrer Besetzung mit Jennifer Connelly, Sean Bean und Daveed Diggs großes Potenzial. In der Produktion gab es Schwierigkeiten, die sich unter anderem in diversen Wechseln des verantwortlichen Showrunners niederschlugen.

Wann kommt Staffel 4 der Sci-Fi-Serie Snowpiercer zu Netflix?

Wann nun der große Sci-Fi-Abschied auf Netflix erfolgen soll, ist noch nicht klar. Ausgehend von den Startterminen der vorherigen Staffeln ist aber mit einer Veröffentlichung Anfang 2023 zu rechnen.

