Eine von Netflix' besten Sci-Fi-Serien kehrt nach 4 Jahren zurück und macht sich im Trailer über den Streaming-Dienst lustig

Das dystopische Sci-Fi-Juwel Black Mirror geht weiter. Zur 6. Staffel der Netflix-Serie könnt ihr den ersten langen Trailer schauen, der auch den Start verrät.

Nach dem Start bei BBC wurde Black Mirror ab 2016 als Netflix-Produktion fortgeführt. Auf mittlerweile 5 Staffeln kommt die dystopische Sci-Fi-Serie von Satiriker Charlie Brooker, der jetzt nachlegt. Im Juni startet Black Mirror Staffel 6 mit fünf neuen, offenbar extra langen Episoden bei dem Streaming-Dienst. Der erste Trailer enthüllt den genauen Start und zeigt, dass sich eine der neuen Episoden auch über Netflix selbst lustig macht.

Schaut hier den ersten langen Trailer zur 6. Staffel Black Mirror auf Deutsch:

Infos zum Inhalt der neuen Black Mirror-Folgen bei Netflix

Vier Jahre sind seit der letzten Staffel vergangen. Brooker selbst sagt über die neuen Folgen, dass sie anders und herausfordernder sein sollen als alles, was wir bisher in Black Mirror-Form gesehen haben.

Fünf Folgen, die im Trailer sogar als Filme bezeichnet werden, warten wieder als in sich abgeschlossene Geschichten auf euch. Diesmal mit dabei:

Joan Is Awful : Eine Frau (Annie Murphy) findet heraus, dass ihr Leben in eine Streaming-Serie mit Salma Hayek in der Rolle ihres Lebens verwandelt wurde.



: Eine Frau (Annie Murphy) findet heraus, dass ihr Leben in eine Streaming-Serie mit Salma Hayek in der Rolle ihres Lebens verwandelt wurde. Loch Henry : Ein Dokumentarfilmer-Paar suchen in einer schottischen Stadt nach einem Entführer.



: Ein Dokumentarfilmer-Paar suchen in einer schottischen Stadt nach einem Entführer. Beyond the Sea : Eine Astronauten-Story im Stil der 60er mit Breaking Bad-Star Aaron Paul und Josh Hartnett.



: Eine Astronauten-Story im Stil der 60er mit Breaking Bad-Star Aaron Paul und Josh Hartnett. Mazey Day : Ein Star mit Problemen wird von einer Paparazzi-Gruppe (unter anderem Zazie Beetz) verfolgt.



: Ein Star mit Problemen wird von einer Paparazzi-Gruppe (unter anderem Zazie Beetz) verfolgt. Demon 79: Eine Horror-inspirierte Geschichte über einen Verkaufsassistenten, der schreckliche Taten begehen soll.

Wann startet Black Mirror Staffel 6 bei Netflix?

Alle neuen Episoden von Black Mirror stehen ab dem 15. Juni 2023 bei Netflix im Streaming-Abo zur Verfügung.

