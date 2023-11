Einen der besten Zombie-Filme aller Zeiten gibt es am Black Friday bei Amazon 15 Euro günstiger – holt euch das limitierte Steelbook mit 3 Blu-rays

Es ist einer der Horror-Klassiker schlechthin, der auch Jahrzehnte nach Veröffentlichung noch Kult ist, und zu Amazons Black Friday könnt ihr jetzt ordentlich beim limitierten Steelbook sparen.

Die Nacht der lebenden Toten von George A. Romero ist nicht nur einer der besten Zombie-Filme laut unserer Rangliste. Mit einem weltweiten Einspielergebnis von über 30 Millionen Dollar bei gerade mal 114.000 Dollar Budget ist er auch einer der erfolgreichsten Indie-Filme überhaupt. Zudem definierte der Kultfilm maßgeblich das moderne Bild vom menschenfressenden Untoten.



An Amazons Black Friday könnt ihr euch den gefeierten Klassiker von 1968 im limitierten Steelbook in 4K Ultra-HD restauriert und mit zwei zusätzlichen Blu-rays 41 Prozent günstiger schnappen *. Als Bonusmaterial gibt es unter anderem die Dokumentation Raising the Dead, eine alternative Schnittfassung namens Night of Anubis sowie Feauturettes und ein Interview mit Co-Autor John A. Russo.



Darum geht es in Die Nacht der lebenden Toten

Barbara (Judith O'Dea) muss auf einem Friedhof in Pennsylvania mitansehen, wie die Toten plötzlich wieder zum Leben erwachen und sich in menschenfressende Untote verwandeln. Mit fünf anderen Überlebenden flüchtet sie in ein verlassenes Bauernhaus, wo sich die Gruppe vor der Armee der anrückender Zombies verschanzt.

Die Nacht der lebenden Toten zog fünf Teile nach sich, die allesamt unter der Regie von George A. Romero gedreht wurden: Zombie - Dawn of the Dead (1978), Zombie 2 - Das letzte Kapitel (1985), Land of the Dead (2005), Diary of the Dead (2007) und Survival of the Dead (2009). Ein siebenter Teil ohne den 2017 verstorbenen Schöpfer soll auch noch erscheinen.



So gut ist Die Nacht der lebenden Toten



In der Moviepilot-Community hat der Horror-Klassiker eine hohe Wertung mit 7,3 von 10 Punkten erreicht und spielte auch in der letzten großen Ranking-Übersicht zu den besten Zombie-Filmen in den Top 10 weit vorne mit. In der FILMSTARTS-Kritik wurde der Zombie-Kultstreifen mit 5 von 5 Sternen und somit der Auszeichnung "Meisterwerk" bedacht.

Zweifelsohne ist Die Nacht der lebenden Toten ein überaus sehenswerter Klassiker und somit ein regelrechtes Muss für Fans von Horror im Allgemeinen sowie Zombie-Filmen im Speziellen. Er darf in keiner gut sortierten Heimkino-Sammlung des Genres fehlen.



