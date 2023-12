Einen der härtesten und besten Horror-Filme des Jahres fürs Heimkino sichern: Die Produktion löste einen Polizei-Einsatz aus

Mit Saw X wurde in diesem Jahr der zehnte Teil der Horror-Reihe veröffentlicht. Der neuste Film ist noch härter, noch brutaler und während der Produktion musste sogar die Polizei kommen.

"Ich möchte ein Spiel spielen." Jeder Horror-Fan kann diesen Satz sofort der Saw-Reihe und der gruseligen Clowns-Puppe auf dem Dreirad zuordnen. Als Saw 2004 erschien, war er so erfolgreich, dass zahlreiche Teile folgten, doch wie so oft bei einem Franchise litt die Qualität. Der neunte Teil Spiral floppte laut The Numbers mit einem Einspielergebnis von nur 39 Millionen US-Dollar. Doch den Machern gelang mit Saw X etwas, womit wohl keiner mehr gerechnet hätte: Sie schafften es, die Reihe erfolgreich zu den Ursprüngen zurückzuführen.

Aktuell läuft Saw X noch in den Kinos, doch die Heimkinoedition, die am 7. März 2024 erscheint, könnt ihr bereits auf Amazon vorbestellen.

Das Bonusmaterial enthält Audiokommentare, eine 6-teilige Doku-Reihe, geschnittene Szenen, Fallen-Tests und den Trailer. Neben der Edition auf 4K *, kann auch schon die Variante auf Blu-ray * und DVD * vorbestellt werden.

Saw X läuft zu alter Höchstform auf

"Back to the roots", sagten sich wohl auch die Macher von Saw X, als sie den zehnten Teil produzierten. Wie schon in Teil sechs und sieben führte Kevin Greutert Regie, doch auch zwei Fan-Lieblinge kehren zurück. Shawnee Smith steht wieder als Amanda Young vor der Kamera. Und das Mastermind hinter den Fallen, John Kramer (Tobin Bell), lernen wir von einer anderen, emotionaleren Seite kennen. Saws Markenzeichen, die ausgetüftelten Todesfallen, sind noch besser, noch brutaler, weshalb sogar die Polizei anrücken musste.

Amazon Die Fallen sind noch brutaler in Saw X.

Darum löste Saw X einen Polizei-Einsatz aus

Eine Falle sehen wir schon auf dem Filmplakat, dort werden einem Mann die Augen aus dem Kopf gesaugt. Als Schnittmeister Steve Forn das Sounddesign für die Szene hinterlegte, klopfte es plötzlich an der Tür, wie TMZ berichtet. Forn war überrascht die Polizei vor sich zu sehen, die sagte: "Ihre Nachbarn haben uns gerufen und gesagt, dass hier jemand zu Tode gefoltert wird." Der Cutter antwortete, dass er einen Film schneide und die Beamten ihn sich ansehen könnten, doch die Polizei verzichtete auf die Rohfassung.

Nicht nur äußerst brutal soll er sein, sondern auch richtig gut. Bei Rotten Tomatoes wurde Saw X zum besten Film der gesamten Reihe gekürt. Viele Kritiker:innen stellen die gute Performance von Tobin Bell in den Vordergrund, der hier erstmals die Hauptfigur spielt und das überraschend emotional und vielschichtig. Saw X rettet wahrlich das Horror-Franchise, der elfte Teil hat bereits grünes Licht bekommen und soll im nächsten Jahr in die Kinos kommen.

Darum geht es in Saw X

Saw X spielt zeitlich zwischen den ersten beiden Teilen. Serienmörder John Kramer ist in Mexiko, um sich einer experimentellen medizinischen Behandlung zu unterziehen. Doch die Hoffnung auf eine Wunderheilung wird zerstört, als er entdeckt, dass alle Operationen nur ein teuflischer Betrug sind. Also dreht Jigsaw den Spieß um und zieht die Betrüger durch seinen brutalen und raffinierten Akt der Rache zur Rechenschaft.

