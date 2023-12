Wird das Grauen jemals enden? Eine der erfolgreichsten Horror-Reihen geht mit Teil 11 weiter

Mit Saw X hat die Horror-Saga rund um Jigsaws Todesfallen einen Überraschungs-Hit gelandet. Jetzt steht fest, dass die Reihe mit Teil 11 weitergeht. Und Saw XI kommt schneller als gedacht.

Mit einem Einspiel von über 1,1 Milliarden Dollar gehört die Saw-Reihe zu den erfolgreichsten Horror-Franchises aller Zeiten. Erst vergangene Woche startete der 10. Teil Saw X mit wenig Verspätung endlich in den deutschen Kinos. Und schon jetzt steht fest: Das Spiel geht weiter. Saw XI wurde offiziell angekündigt.

Der 11. Teil der Horror-Saga kommt – und es gibt schon Hinweise auf eine Rückkehr in Saw XI

Saw X wagte einen neuen Ansatz. Anstatt die bisherige Chronologie weiterzuführen, wurde der neue Film zeitlich zwischen dem Original und Saw II verortet und brachte damit die bereits toten Charaktere John Kramer (Tobin Bell) und Amanda Young (Shawnee Smith) zurück.

Die von Fans und Kritik gefeierte Neuausrichtung rettete die Horror-Reihe aus der Krise und sicherte eine weitere Fortsetzung, die das Studio Lionsgate jetzt auf Instagram bestätigte.



Weder über die Handlung noch über die Besetzung vor und hinter der Kamera ist bisher etwas bekannt. Nach dem Erfolg von Saw X, der bereits über 107 Millionen Dollar weltweit einspielen konnte, wäre eine Rückkehr von Regisseur Kevin Greutert sowie der Drehbuchautoren Josh Stolberg und Pete Goldfinger wenig überraschend.

Achtung, Spoiler zu Saw X: Sollte der nächste Saw-Film erneut in der Vergangenheit spielen, könnte es nicht nur Wiedersehen mit weiteren ehemaligen Franchise-Figuren wie Detective Hoffman, Johns Ex-Frau Jill Tuck und sogar Dr. Lawrence Gordon geben, sondern auch mit Jigsaws Gegenspielerin Cecilia Pedersen (Synnøve Macody Lund).



Im Bonusmaterial der bereits in den USA veröffentlichten Heimkinofassung zu Saw X gibt Regisseur Kevin Greutert einen vielversprechenden Hinweis: Falls es einen 11. Saw-Film geben sollte, würde Cecilia definitiv zurückkehren. Saw X ließ das Schicksal von John Kramers neuestem Testsubjekt am Ende offen. Eine geschnittene Szene verrät jedoch, dass die Betrügerin, die krebskranke Menschen mit falscher Hoffnung ausbeutete, ihrem letzten Test entkommen konnte.

Saw XI könnte also problemlos an die Ereignisse aus Saw X anknüpfen. Denn Cecilia Pedersen schien alles andere als dankbar für ihre unfreiwillige Teilnahme an Jigsaws neuestem Spiel. Wird sie sich an John und Amanda rächen wollen? Oder ist ihr "Spiel" noch gar nicht vorbei? Auf Antworten müssen wir nicht lange warten.

Wann kommt Saw XI ins Kino?

Zwischen 2004 und 2010 erschien jährlich ein neues Kapitel der Horror-Saga. Bei den folgenden Sequels mussten sich Fans jeweils mehrere Jahre gedulden. Jetzt knüpft das Saw-Franchise aber wieder an alte Gewohnheiten an.

Saw XI startet in den USA bereits am 27. September 2024 in den Kinos – und wird somit pünktlich zum 20. Jubiläum der Horror-Reihe erscheinen.

