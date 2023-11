Überraschend gute Horror-Fortsetzung kommt endlich nach Deutschland: Saw X rettete die Milliarden-Reihe nach 2 gescheiterten Versuchen

Diese Woche startet die Horror-Fortsetzung Saw X endlich in den deutschen Kinos. Die Rückkehr des Jigsaw-Killers wird als bester Teil der Folter-Saga seit 19 Jahren gefeiert.

Im Jahr 2004 konnte noch niemand ahnen, dass James Wans Low Budget-Schocker Saw ein Franchise begründet, das fast 20 Jahre später bereits 10 Filme umfasst. Heute zeigt die Horror-Reihe kaum Ermüdungserscheinungen: Saw X konnte bereits über 100 Millionen Dollar an den Kinokassen einspielen und bringt die Saga damit über die Milliarden-Marke.

Nur deutsche Fans von John Kramers Folterspielen mussten Geduld beweisen, die jetzt ein Ende hat. Ab dem 30. November und damit zwei Monate nach US-Start läuft Saw X nun endlich auch in Deutschland in den Kinos.

Saw X: Darum geht's in der besten Fortsetzung der Horror-Reihe

Mit Saw X beschreitet das Horror-Franchise neue Wege. Anstatt an die Kontinuität der letzten Filme anzuknüpfen, springt Teil 10 viele Jahre zurück. Die Handlung ist zeitlich nach dem allerersten Film und vor dessen Sequel Saw II einzuordnen. Ohne den Story-Ballast zahlreicher Fortsetzungen und der verwinkelten Mythologie konzentriert sich Saw X voll und ganz auf die Stärke der Reihe: John Kramer (Tobin Bell).

Erstmals steht der Jigsaw-Killer John Kramer als Hauptcharakter (und Antiheld) im Zentrum eines Saw-Films. Zu Beginn verschlägt es ihn nach Mexiko, wo eine experimentelle und kostspielige Therapie Hoffnung auf sein unheilbares Krebsleiden verspricht. Leider sitzt er einem perfiden Betrug auf.

Die Betrüger rund um die "Ärztin" Cecilia Pederson (Synnøve Macody Lund, bekannt aus der Netflix-Serie Ragnarök) haben sich jedoch bedauerlicherweise mit dem Falschen angelegt. Unterstützt von seiner Assistentin Amanda (Shawnee Smith) entführt Jigsaw die Scharlatane in eine abgelegene Lagerhalle und zeigt ihnen dort mit perfiden Fallenspielen ihr Fehlverhalten auf.

Egal ob Selbstamputation, Selbstverstümmelung oder Operation am eigenen Hirn: Die Fallen in Saw X sind gewohnt explizit, blutig und extrem schmerzhaft mit anzuschauen. Die große Überraschung des Films sind aber die unerwartet emotionalen Charaktermomente, die Tobin Bells Jigsaw-Killer zu einem komplexen Antihelden formen und seinen Status als Ikone des Horror-Genres zementieren.

Die Saw-Reihe steckte in der Krise und Teil 10 hat sie gerettet

Die Erfolgsgeschichte der Saw-Reihe war in den vergangenen Jahren von einigen Rückschlägen geprägt. Nach dem ursprünglichen Abschluss mit Saw VII - Vollendung erfolgte nach sieben Jahren Pause ein Soft-Reboot, das einen neuen Jigsaw-Nachfolger etablierte.

Jigsaw sollte eine neue Reihe beginnen, doch dieses Vorhaben kann als gescheitert angesehen werden. Der Film konnte zwar über 100 Millionen Dollar einspielen, wurde aber von Fans weniger begeistert aufgenommen. 2021 folgte der nächste Reboot-Versuch in Form des Spin-off Saw: Spiral, das auf bekannte Figuren verzichtete und mit nur 40 Millionen Dollar Einspiel zum größten Flop der Reihe wurde.

Studiocanal / Lionsgate Saw X: Amanda und John Kramer sind zurück

Saw X ist nun der dritte Versuch, die Reihe neu zu beleben. Aber diesmal ging die Rechnung auf. Der Nostalgie-Ansatz und der starke Fokus auf den in Saw III getöteten John Kramer scheinen genau das zu sein, was Fans wirklich in einem Saw-Film sehen wollen.

Beim Kritiken-Aggregator Rotten Tomatoes wurde Saw X von der Kritik und vom Publikum zum besten Film der gesamten Reihe gekürt. Auch bei Metacritic schneidet Teil 10 mit einem Score von 60 besser ab als alle bisherigen Folter-Kapitel. Bei der IMDB hat der Film mit einer Wertung von 6,7 ebenfalls alle Sequels übertroffen, nur das Original ist höher bewertet.

Die überraschend positiven Reaktionen und das Einspiel am Box Office beweisen, dass die Reihe längst nicht tot ist und auch nach bald 20 Jahren Horror-Fans weiterhin in die Kinos ziehen kann. Ein 11. Saw-Film wurde zwar noch nicht offiziell angekündigt, ist nach dem Erfolg von Saw X allerdings nur eine Frage der Zeit.

