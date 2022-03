Einer der am meisten erwarteten Horrorfilme 2022: Deutscher Trailer für Porno-Massaker von Kult-Regisseur

Das große Horror-Highlight des Jahres könnte von Regie-Talent Ti West kommen. Zu seinem kommenden Porno-Gemetzel gibt es jetzt den ersten deutschen Trailer.

Der Film X von Ausnahme-Regisseur Ti West (The Innkeepers) könnte der größte Schocker des Jahres werden. Nachdem der Horrorfilm rauschende Kritiken bekam, ist jetzt der erste deutsche Trailer da. Und der verheißt eine erfrischende Mischung aus Grusel, Gewalt und Sex.

Schaut euch hier den ersten deutschen Trailer zu X an:

X - Trailer (Deutsch) HD

In X wird ein frivoler Porno-Dreh zum gruseligen Horror-Massaker

Eine Gruppe junger Filmschaffender hat sich in einem Haus auf dem Land eingemietet, um mit ihrem eigenen Porno-Studio ganz groß rauszukommen. Maxine (Mia Goth) und ihre Mitstreiter:innen ahnen aber nicht, dass mit der alten Frau ihres Vermieters etwas ganz und gar nicht in Ordnung ist.

Was ein wenig nach B-Movie der 1970er Jahre klingt, ist laut Kritik ein grandioser Spagat zwischen "liebevoller Hommage" (via Variety ) und "pechschwarzer Romanze" (via Cinemablend ). Alle Horrorfans auf der Suche nach einer Genre-Frischzellenkur sollten da aufhorchen.

Wann kommt der abgefahrene Porno-Horror ins Kino?

Lange müssen sie nicht mehr warten: X soll am 19. Mai 2022 ins Kino kommen. Genau der richtige Zeitpunkt, um die Schocker-Saison des Jahres richtig einzuläuten.

