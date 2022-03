Einer der meisterwarteten Horrorfilme 2022 erntet Begeisterungsstürme: "Wunderbares Texas Porno-Massaker"

Einer der meisterwarteten Horrorfilme 2022 erntet gerade rauschende Kritiken. Die Handlung liest sich dabei wie ein Texas Chainsaw-Neuauflage mit Porno-Thematik.

Das ländliche Texas, eine Gruppe freigeistiger Jugendlicher und das pure Böse in Person: Diese Kombination wurde kürzlich mit dem jüngsten Texas Chainsaw-Teil auf Netflix neu aufgelegt. Wer den brutalen Film mochte, darf sich nun auf X freuen. Der Horror-Film wird in ersten Kritiken wild gefeiert.

Schaut euch hier den englischen Trailer zu X an:

X - Trailer (English) HD

Horror-Hoffnung 2022: Kritiker sind von "Texas Porno-Massaker" begeistert

Dabei klingt das neue Werk von Horror-Meister Ti West (The Innkeepers) zunächst mal wie eine schmierige Blutgericht in Texas -Kopie: Eine Truppe junger Erwachsener um Maxine (Mia Goth) will in der texanischen Einöde einen Porno drehen. Ihre Gastgeber, ein älteres Ehepaar, entpuppt sich dabei bald als finstere Bedrohung.

West, so die Kritiken, schafft es, die besten Seiten des großen Vorbilds wiederzubeleben: X ist ein "wunderbares Texas-Porno Massaker" (via Den of Geek ), das nicht nur als "liebevolle und akribische Hommage" (via Variety ) blendend funktioniert. Der Horrorfilm reichert seinen bekannten Rahmen durch packende neue Themen an.



Hohe Messlatte: Schaut euch den englischen Trailer zu Blutgericht in Texas an

Blutgericht in Texas - Trailer (Englisch)

Während das Porno-Setting West dazu dient, "Story-Klischees zu dekonstruieren" (via AVClub ), stellen sich besonders die Bösewichter als Plattform echter Schocker-Innovation heraus. So schreibt Cinemablend :



Die Geschichte [macht schließlich] Platz für das vielleicht unerwartetste Teil des Puzzles: eine pechschwarze Romanze, die dem Publikum ein Fenster der Empathie öffnet, das Slasher dieser Art normalerweise nicht bieten würden.

Diese Kombination aus Rückblick und Neuerfindung erschafft laut Kritiken-Echo einen Horrorfilm, "bei dem jeder Millimeter aus purem Spaß besteht". Gerade vor dem Hintergrund eines schon derart breitgetretenen Genres kein leichtes Unterfangen.

Wann kommt der gefeierte Horror-Film X nach Deutschland?

Ob wir dem vielleicht meisterwarteten Horrorfilm des Jahres ebenso wohlwollend gegenüberstehen wie die US-Kritik, werden wir bald schon selbst entscheiden können: X soll in Deutschland am 5. Mai 2022 ins Kino kommen.

Freut ihr euch auf X?