Einer der aufwendigsten Fantasy-Filme des Jahres kommt zu Netflix: Erster langer Trailer zum Disney-Killer Pinocchio

Fans des Fantasy-Meisters Guillermo del Toro dürfen sich freuen: Bei Netflix erscheint noch dieses Jahr die Pinocchio-Adaption des Hellboy-Machers. Seht den bildgewaltigen langen Trailer.

Pinocchio wird einfach nicht alt. In diesem Jahr starten gleich zwei Verfilmungen der bekannten italienischen Sage von Carlo Collodi, in der eine Holzpuppe zum Leben erwacht und sich nichts sehnlicher wünscht, als ein echter Junge zu werden. Variante 1 mit Tom Hanks läuft schon bei Disney+ * – Pinocchio gehört zur Reihe der 1:1-Real-Remakes bekannter Animationsklassiker. (Das sind alle Live-Action-Remakes von Disney in der Übersicht)

Variante 2 steht noch aus und sie wird Disneys uninspirierte Kopie deutlich in den Schatten stellen. Fantasy-Meister Guillermo del Toro (Hellboy) erweckte Pinocchio mit der extrem aufwendigen Stop-Motion-Technik zum Leben. Am 24. November startet der Film bei Netflix.

Seht den ersten langen Trailer zu Pinocchio von Guillermo del Toro

Guillermo del Toros Pinocchio - Trailer 1 (Englisch)

Worum geht es in Pinocchio?

Italien in den 1930er Jahre: Der alte Geppetto hat seinen Sohn verloren und erhält in Form des selbstgebauten Pinocchio neue Gesellschaft. Der Holzjunge, der unter seiner Nase zum Leben erwacht, ist allerdings nicht das gutmütige Kind was er im Sinn hatte. Stattdessen sorgt der geschnitzte Bengel mit seinen Streichen für jede Menge Ärger. Während er versucht, den Erwartungen seines Vaters gerecht zu werden, schickt sein Ungehorsam Pinocchio auf eine Reise, die ihn am Ende vielleicht sogar zu sich selbst führen wird.

Als Sprecher:innen sind im englischen Original Stars wie Ewan McGregor, Cate Blanchett, Ron Perlman, Tilda Swinton und Christoph Waltz dabei. Hier geht es zur kompletten Besetzung von Netflix' Pinocchio.

