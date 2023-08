Einer der besten Action-Filme der letzten 10 Jahre ist plötzlich auf Platz 2 bei Netflix: Er war Henry Cavills Bewerbung für The Witcher

Mission: Impossible 6 ist neu bei Netflix und hat direkt die Charts des Streaming-Anbieters erklommen. Ohne den Film hätte Henry Cavill seine beliebte Witcher-Rolle vielleicht nie gespielt.

Von Teil zu Teil übertrifft sich die Mission: Impossible-Reihe jedes Mal mit spektakulären Set-Pieces für Action-Fans. Der sechste Film Mission: Impossible 6 - Fallout ist in dieser Hinsicht wahrscheinlich der bisherige Höhepunkt.

Bei Netflix ist der Action-Blockbuster mit Tom Cruise seit kurzem wieder im Abo verfügbar und hat es direkt auf Platz 2 der Streaming-Charts geschafft. Mit dabei ist auch Henry Cavill, der durch seine grandiose Performance in dem Film womöglich sogar seine The Witcher-Hauptrolle bekam.

Henry Cavill brachte sich um Fallout herum selbst ins Witcher-Gespräch

Selbst diejenigen, die den sechsten Mission: Impossible-Film vielleicht noch gar nicht gesehen haben, dürften die ikonischste Szene mit Cavill daraus kennen. Es geht um den Moment in einer Pariser Toilette, in der die Figur des Stars die Fäuste schwingt und sie so wie eine Waffe nachlädt.

Neben seiner beliebten Superman-Rolle im DCEU war es der bislang größte Triumph in Cavills Action-Karriere. Dann kam die Promo-Tour zu Fallout, bei der der Schauspieler wenige Tage vor dem Kinostart des Blockbusters gegenüber IGN (YouTube ) den Wunsch äußerte, Geralt von Riva in der Netflix-Adaption von The Witcher zu spielen. Cavill soll seinen Agenten monatelang um ein Treffen mit der Showrunnerin Lauren Schmidt Hissrich gebeten haben.

Während Mission: Impossible 6 - Fallout Ende Juli 2018 Weltpremiere feierte, wurde im September verkündet, dass Henry Cavill die Hauptrolle in Netflix' The Witcher-Serie spielt. Das kann kein Zufall sein.

Wie geht es nach Mission: Impossible 6 - Fallout bei Netflix weiter?

Der siebte Teil der Action-Reihe ist bereits veröffentlicht und läuft gerade noch im Kino. Da Mission: Impossible 7 - Dead Reckoning Teil Eins mit einem großen Cliffhanger endet, ist ein achter Teil längst beschlossene Sache. Mission: Impossible 8 - Dead Reckoning Teil Zwei soll bei uns am 27. Juni 2024 in die Kinos kommen. Es soll der Abschluss für Tom Cruise in der Reihe werden.

