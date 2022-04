Einer der besten Filme aller Zeiten heute im TV: Bildgewaltiges Meisterwerk geht über 3 Stunden

Heute Abend läuft einer der größten Film aller Zeiten im Fernsehen. Die Rede ist von David Leans bildgewaltigem Meisterwerk Lawrence von Arabien mit Peter O'Toole in der Hauptrolle.

David Lean hat im Lauf seiner Karriere viele Leinwandepen geschaffen, die in ihrem gesamten Ausmaß kaum zu fassen sind. Angefangen bei dem Kriegsfilm Die Brücke am Kwai über die Romanverfilmung Doktor Schiwago bis hin zu seiner letzten Regiearbeit, Reise nach Indien: Leans Kino ist eines voller großer Bilder.



Die größten Bilder hat er in seinem Meisterwerk Lawrence von Arabien gebündelt. Der über 200 Minuten lange Monumentalfilm erzählt die Geschichte des britischen Offiziers T.E. Lawrence. Verkörpert wird dieser von Peter O'Toole in einer unglaublichen Performance, die selbst den Androiden David in der Zukunft von Prometheus fasziniert.

Heute im TV: Lawrence von Arabien läuft heute Abend um 20:15 Uhr auf 3sat.

Lawrence von Arabien: Einer der besten Filme heute im TV

Die Grundlage des Films bildet der Kriegsbericht Die sieben Säulen der Weisheit, der von Lawrence selbst geschrieben wurde. Die Geschichte erzählt von einer unmöglichen Mission: Während dem Ersten Weltkrieg, im Jahr 1916, wird Lawrence damit beauftragt, die türkischen Besatzer von der arabischen Halbinsel zu besiegen.

Hier könnt ihr den Trailer zu Lawrence von Arabien schauen:

Lawrence von Arabien - Trailer (Deutsch)

Allein gelingt ihm das jedoch nicht. Lawrence muss die verfeindeten Beduinenstämme vereinen, damit er sich gegen die türkische Streitmacht zur Wehr setzen kann. Fortan versucht er, das Vertrauen von den Beduinenfürsten Ali ibn el Kharisch (Omar Sharif), Auda Abu Tayi (Anthony Quinn) und Prinz Faisal (Alec Guinness) zu erlangen.

David Lean verwandelt den Werdegang ein T.E. Lawrence in ein mitreißendes Wüstenepos, das mit spannenden Figuren, komplexen Entscheidungen und atemberaubenden Aufnahmen aufwartet. Kein Wunder, dass Lawrence von Arabien 1963 mit sieben Oscars bedacht wurde, u.a. Bester Film, Beste Regie und Beste Kamera.



Der Einfluss des Films ist heute noch zu spüren. Erst kürzlich verbeugte sich The Mandalorian-Schöpfer Jon Favreau mit der zweiten Folge von Das Buch von Boba Fett vor Lawrence von Arabien. Im heißen Wüstensand von Tatooine spiegelt er Teile der Geschichte mit dem legendären Kopfgeldjäger – inklusive Zugüberfall.

Star Wars-Podcast: Wie gut ist Das Buch von Boba Fett?

In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber reden wir über Das Buch von Boba Fett. Die neue Star Wars-Serie ist als erstes Spin-off aus The Mandalorian hervorgegangen und entführt ins Dünenmeer von Tatooine.

Ist Boba Fett mehr als Helm und Rüstung? Welche Star Wars-Figuren kehren in den seiebn Folgen zurück? Und was hat das alles mit Der Pate zu tun? In unserem Podcast zu Das Buch von Boba Fett erfahrt ihr alle wichtigen Infos zur Serie.



Wie hat euch Lawrence von Arabien gefallen?