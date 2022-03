Einer der besten Horrofilme aller Zeiten jetzt bei Amazon Prime: Ein unfassbar intensives Terror-Inferno

Bei Amazon Prime könnt ihr jetzt Blutgericht in Texas aka Texas Chainsaw Massacre streamen. Auch über 40 Jahre nach Veröffentlichung ist der Film ein unvergleichlich intensives Horror-Meisterwerk.

Manche Horrorfilme kommen so roh und ungeschönt daher, dass sie teilweise mehr wie Dokumentationen wirken. Dazu gehören auch die grobkörnigen Bilder aus Tobe Hoopers Blutgericht in Texas von 1974, besser bekannt als The Texas Chainsaw Massacre. Im gesamten Film ist die verschwitzte, hitzige Texas-Atmosphäre fast persönlich spürbar. Und das noch bevor das erste Mal die Kettensäge rattert und ein unvergessliches Terror-Inferno entbrennt.

Texas Chainsaw Massacre steigert sich immer mehr zu fast unerträglichem Horror

In seinem Film erzählt Tobe Hooper die Geschichte zweier Geschwister, die zusammen mit drei Freund:innen das Grab ihres Großvaters in Texas besuchen. Nach einer verstörenden Begegnung mit einem psychopathischen Anhalter landen sie schließlich in einem unscheinbaren Landhaus, in dem die Hölle auf Erden ausbricht.

Schaut hier noch einen Trailer zu The Texas Chainsaw Massacre:

The Texas Chainsaw Massacre - Trailer (English)

Nachdem Netflix erst vor kurzem den neusten Teil der Texas Chainsaw Massacre-Reihe veröffentlicht hat, könnt ihr auf Amazon Prime jetzt das meisterhafte Original erleben. Tobe Hoopers Film ist vor allem deswegen ein Geniestreich, weil sich die extremste Gewalt nur im Kopf abspielt und dadurch fast noch schockierender wirkt.

Trotzdem ist der The Texas Chainsaw Massacre, der mit geringstem Budget, viel zu langen Drehtagen und einer Set-Dekoration aus echten Tierknochen, Hühnerdreck und Tierkadavern entstand, einer der intensivsten Terror-Schocker der Filmgeschichte. Dazu kommt die bullige, erbarmungslose Präsenz von Gunnar Hansen als Horror-Ikone Leatherface.

Spätestens das teilweise schwer erträglichen Finale im Haus der bizarren Menschenschlachter-Familie, das wie ein einziges, nie enden wollendes Schreien von Marilyn Burns als Final Girl Sally daherkommt, macht Blutgericht in Texas aka The Texas Chainsaw Massacre bis heute zu einem der besten Horrorfilme aller Zeiten.



