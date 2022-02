Einen der härtesten Netflix-Horrorfilme neu streamen: Texas Chainsaw Massacre ist unglaublich brutal

Bei Netflix könnt ihr jetzt den neuen Texas Chainsaw Massacre-Film streamen. Horror-Fans bekommen eine ultrabrutale Achterbahnfahrt, die in knappen 80 Minuten mitreißt und verstört.

Nur wenige Horrorfilme verströmen eine derart rohe, intensive Atmosphäre wie der originale Texas Chainsaw Massacre, bei uns auch bekannt als Blutgericht in Texas. Die grobkörnigen Bilder und gnadenlose Terror-Atmosphäre von Tobe Hoopers 1974er-Meilenstein kann heutzutage wohl nie mehr so erreicht werden. Trotzdem sollte sich jeder Horror-Fan auf Netflix ab heute den mittlerweile 9. Teil des Franchise anschauen.

Genauso wie Halloween von 2018 knüpft Texas Chainsaw Massacre von Regisseur David Blue Garcia direkt an das Original an und ignoriert sämtliche Fortsetzungen. Entstanden ist ein unglaublich brutaler Genre-Ritt, der mit seiner Härte die meisten Netflix-Horrorfilme locker übertrifft.

Netflix' Texas Chainsaw Massacre schockt mit gnadenloser Härte und kurzweiliger Intensität

In der simplen Handlung des neuen Texas Chainsaw Massacre-Teils kommt die junge Influencerin Melody (Sarah Yarkin) mit ihrer kleinen Schwester (Elsie Fisher) und zwei weiteren Freund:innen in eine ausgestorbene Kleinstadt, um das Image der Gegend aufzupolieren. Als sie realisieren, an welchem Ort sie eigentlich gelandet sind, ist es schon zu spät...

Schaut hier noch einen Trailer zu Netflix' Texas Chainsaw Massacre:

Texas Chainsaw Massacre - Trailer (English) HD

Die ersten 15 bis 20 Minuten nutzt Regisseur David Blue Garcia nur für das nötigste Vorgeplänkel und minimale Charakterisierung der wichtigsten Figuren. Was dann bis zum Abspann nach gerade mal 75 Minuten folgt, ist ein gnadenloser, ultrabrutaler Horror-Ritt ohne große Verschnaufpausen.

Sobald sich Leatherface (Mark Burnham) als bulliger Berserker auf die Menschenjagd macht, wechseln sich in Texas Chainsaw Massacre explizite Härte mit packenden Spannungsszenen ab. Tobe Hoopers Original lebte noch davon, dass die extremsten Gewaltspitzen gar nicht zu sehen waren und sich stattdessen im Kopf abspielten.

Der neue Texas Chainsaw Massacre-Teil ist das genau Gegenteil davon und entfesselt einen Höllensturm aus Splatter- und Goreszenen, bei denen diverse Körperteile zerschmettert oder abgetrennt werden. Wer auf mehrdimensionale Figuren oder einfallsreiche Handlungsentwicklungen viel Wert legt, wird hier enttäuscht.

Dieser Texas Chainsaw Massacre wirkt mehr wie ein konzentriertes Horror-Destillat aus knüppelharten Blutbädern und auswegloser Raserei. Die Rückkehr der einzigen Überlebenden aus dem Originalfilm verkommt da fast schon zur unspektakulären Nebensache.

© Netflix Texas Chainsaw Massacre

Selbst der peinliche Social-Media-Witz aus dem Texas Chainsaw Massacre-Trailer wirkt im Nachhinein wie ein Kompromiss, um zumindest einen Lacher als Alibi einzustreuen. Im Film bleibt es nämlich bei diesem einen Gag. Ansonsten wird jeglicher Anflug von Humor von Leatherface mit dem Vorschlaghammer zerschmettert oder mit der Kettensäge zerlegt. Anstatt zu lachen will man nach diesem Texas Chainsaw Massacre-Teil lieber einen kurzen Spaziergang an der frischen Luft machen.

