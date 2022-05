Einer der besten Regisseure realisiert 20 Jahre alten Traum: 100-Millionen-Epos mit Stars aus Game of Thrones und Star Wars

Ein Traumprojekt will gut verkörpert werden. Francis Ford Coppola für seinen großen Wunschfilm einen Cast aus Game of Thrones- und Star Wars-Stars zusammengestellt.

Francis Ford Coppola (Apocalypse Now) zählt zu den größten Regie-Legenden aller Zeiten. Jetzt will er ein Projekt umsetzen, von dem er seit mehreren Jahrzehnten träumt. Für sein utopisches Epos Megalopolis wurden erstklassige Stars aus Game of Thrones und Star Wars besetzt, wie Deadline berichtet.

Bekannt aus Game of Thrones und Star Wars: Francis Ford Coppola besetzt Mega-Cast

Dazu zählen Adam Driver (Star Wars 7 - 9), Nathalie Emmanuel (Game of Thrones), Forest Whitaker (Black Panther), Laurence Fishburne (Matrix) und Schauspiel-Veteran Jon Voight (Asphalt-Cowboy). Bei einer solchen Besetzung kommt das angebliche Budget von 100 Millionen US-Dollar schnell an seine Grenzen.

Zu den Rollen ist nichts bekannt, zur Story nur wenig: Megalopolis dreht sich um den Wiederaufbau einer gewaltigen Stadt nach ihrer Zerstörung und orientiert sich am Vorbild des antiken Rom. Coppola hat große Ambitionen für das Projekt: "Wenn ich tot bin, sollen die Menschen über Megalopolis reden [und sich fragen:] Wie können wir unsere Gesellschaft verbessern?", sagte er Deadline .

Wann kommt Coppolas starbesetztes Traumprojekt nach Deutschland?

Das epische Projekt befindet sich noch in einem frühen Stadium. Viele von Coppolas Filmen sind außerdem für ihre schwierige und langwierige Produktionsgeschichte bekannt. Vor 2024 werden Fans wohl nichts davon sehen.

Freut ihr euch auf Megalopolis?