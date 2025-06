Einer der besten Sci-Fi-Filme der 2000er sollte zur Trilogie werden, doch dann wurden alle Pläne zerstört

Vor 18 Jahren startete der herausragende Science-Fiction-Film Sunshine im Kino. Nun stellt sich heraus, dass ursprünglich zwei Fortsetzungen geplant waren.

Sunshine wartet mit einer extrem spannenden Prämisse auf: Die Sonne stirbt, was zur Folge hat, dass auf der Erde eine neue Eiszeit ausbricht. Mehr und mehr Teile des Planeten werden unbewohnbar. Die letzte Hoffnung der Menschheit lastet auf der Crew der Icarus II, die sich auf dem Weg zur Sonne befindet, um sie neu zu entzünden.

2007 startete der von Danny Boyle (28 Days Later) inszenierte und von Alex Garland (Ex Machina) geschriebene Science-Fiction-Film im Kino und verwandelte sich in einen Flop. Bei einem Budget von 40 Millionen US-Dollar konnte Sunshine nur knapp 35 Millionen US-Dollar wieder einspielen – eine bittere Niederlage für das kreative Duo.

Zwei Sci-Fi-Fortsetzungen von Sunshine waren geplant

Noch bitterer wird diese Niederlage mit dem Wissen, dass offenbar Pläne für Teil 2 und 3 existierten. Das hat Boyle nun in einem Interview mit Collider verraten. Wäre Sunshine nicht gefloppt, hätte es sogar schon einen konkreten Fahrplan für die Fortsetzungen gegeben. Boyle erklärt:

Ursprünglich hatte Alex [Garland] zwei weitere Teile geschrieben, als wir das Projekt in Angriff nahmen. Es sollte eine Trilogie werden.

Um komplette Drehbücher handelte es sich damals jedoch noch nicht. Boyle präzisiert seine Aussage im Interview und sagt, dass Garland nur Outlines von den Fortsetzungen geschrieben hat. Wovon diese handelten, daran konnte und wollte er sich nicht mehr erinnern, da Garland die Ideen möglicherweise eines Tages bei einem anderen Projekt aufgreifen könnte. Es wäre auf jeden Fall eine "interplanetarische" Geschichte geworden.

Dass die Sunshine-Fortsetzungen nie ihren Weg auf die große Leinwand gefunden haben, liegt vor allem am enttäuschenden Einspielergebnis des Originals. Hätte der Film schon im Kino sein Publikum gefunden, würden wir jetzt vielleicht ganz anders über die Filme (Plural!) reden. So bleibt uns ein Sci-Fi-Juwel, das 107 Minuten lang in die Weiten des Weltraums entführt und zwischendurch sogar zum Space-Albtraum mutiert.

Fast zwei Dekaden nach Sunshine haben Boyle und Garland dennoch die Chance erhalten, eine eigene Trilogie zu starten. Mit 28 Years Later legen sie den Grundstein für eine Endzeiterzählung, die mit zwei weiteren Filmen ausgebaut werden soll. Der nächste Teil steht sogar schon fest: 28 Years Later: The Bone Temple. Vorerst dürfen wir uns über den Auftakt freuen, der am 19. Juni 2025 in die deutschen Kinos kommt.

Sci-Fi-Blockbuster: Wo kann man Sunshine schauen?

Es ist wirklich tragisch, dass wir niemals in den Genuss von Sunshine 2 und Sunshine 3 kommen werden. Wenn ihr euch trotzdem (nochmal) den Beginn der Reise anschauen wollt, könnt ihr das aktuell bei Disney+ im Streaming-Abo tun. Darüber hinaus steht der Film mit diversen Kauf- und Leihversionen bei Amazon und Co. zur Verfügung.